Në Kazan mbahet Sfilata e modës "Dita e Modës Modeste"

Hümeyra Ayaz
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Si pjesë e "KazanForum 2026", të mbajtur në Kazan, kryeqytetin e Tatarstanit, një republikë brenda Federatës Ruse, u mbajt një sfilatë mode e titulluar "Dita e Modës Modeste", e cila prezantoi dizajne në fushën e veshjeve konservatore, raporton Anadolu.
Si pjesë e forumit "Rusia-Bota Islame: KazanForum 2026", për të cilin Agjencia Anadolu (AA) është partneri global i komunikimit, edicioni i 17-të i forumit pret ngjarje të shumta në fushat e ekonomisë, tregtisë, financave, kulturës dhe industrive krijuese.
"Dita e Modës Modeste", pjesë e programit kulturor të forumit, ishte një nga ngjarjet që tërhoqi vëmendjen e botës së modës në Qendrën e Kulturës dhe Argëtimit "Pyramida" në Kazan. Eventi synonte të zhvillonte sektorin e veshjeve konservatore, të rriste dukshmërinë ndërkombëtare të stilistëve dhe të forconte bashkëpunimet në industrinë e modës midis botës islame dhe Rusisë.
Për më tepër, modelet prezantuan koleksione nga stilistë të vendeve të ndryshme, duke synuar të rrisnin dukshmërinë globale të konceptit të modës modeste duke kombinuar trashëgiminë kulturore, qasjet moderne të dizajnit dhe motivet tradicionale.
Shfaqja e modës prezantoi dizajne nga Malajzia, Indonezia, Uzbekistani, Rusia, Turkmenistani, Maroku dhe Pakistani, duke përzier stilet moderne me ato tradicionale. Koleksionet përfshinin veshje mbrëmjeje, veshje të përditshme dhe veshje për raste të veçanta, në përputhje me kodet konservatore të veshjes ndërsa zgjedhja e ngjyrave dhe pëlhurave nxori në pah ndikimet kulturore rajonale.
Forumi përfshin gjithashtu një takim midis përfaqësuesve të biznesit dhe stilistëve për të shkëmbyer pikëpamje mbi zhvillimin e sektorit.