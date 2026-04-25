Mbetjet plastike transformohen në portrete dhe kostume
Ruken Adibelli, një piktore që filloi të mbledhë mbeturina plastike që hasi gjatë shëtitjeve në natyrë me familjen e saj, gradualisht i bëri këto materiale qendrore në prodhimin e saj artistik.
Şaduman Türkay
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
photo: Adem Kutucu / AA
Stamboll
Ruken Adibelli, e cila dizenjon kostume dhe aksesorë si për portrete ashtu edhe për grupe muzikore duke përdorur materiale mbeturinash që mbledh nga natyra dhe qyteti, kryesisht qese plastike, tërheq vëmendjen ndaj ndotjes mjedisore duke i transformuar mbeturinat në art me teknikat e saj unike, raporton Anadolu.
Artistja, e cila ra në kontakt të parë me mbeturinat përmes kostumeve që përgatiti për grupin muzikor të burrit të saj, i cili prodhon instrumente nga materiale të ricikluara, filloi prodhimin duke dizenjuar jelekë, këmisha, funde, kapele dhe aksesorë nga qeset plastike.
Duke gjetur mundësinë për të punuar me një material të ndryshëm gjatë dizenjimit të kostumeve, Adibelli e transferoi këtë përvojë në praktikën e saj të pikturës dhe zhvilloi një teknikë të re.
Duke kuptuar se mesazhi mjedisor që donte të përcillte ishte i pamjaftueshëm me materialet tradicionale të pikturës, artistja krijoi një sipërfaqe të shtresuar duke përdorur strukturën transparente të qeseve plastike.
Këto dizajne, të bëra tërësisht nga materiale mbeturinash, demonstrojnë se riciklimi është i mundur në fusha të ndryshme.
Kostumet e dizajnuara nga mbeturinat plastike përdoren në koncerte
Ruken Adibelli tha për Anadolu se ajo dhe familja e saj shpesh shkojnë në shëtitje në natyrë dhe hasin shumë plastikë të mbetur, gjë që i shqetësonte, dhe filluan ta mbledhin atë.
"Ndjeva një përgjegjësi në emrin tim dhe doja ta shprehja atë përmes artit tim. Burri im është anëtar i një grupi muzikor, dhe ky grup dizajnon instrumente nga mbeturinat dhe i luan ato në skenë. Ata më kërkuan të bëja kostumet e tyre nga mbeturinat. Fillova duke dizajnuar kostume për ta nga qeset e mbeturinave", tha ajo.
Ajo, bashkëshorti dhe fëmija i saj përpiqen të mbrojnë natyrën dhe se mbledhin mbeturinat që hasin në rrugë dhe në rast se mund të jenë të dobishme një ditë.
Adibelli tha se edhe djali i saj mbledh gjithçka që sheh në rrugë, çdo kapak shisheje, dhe i thotë: "Mami, babi, mund t'ju duhet kjo."
Ajo vuri në dukje se njerëzit përreth saj po ndjekin shembullin e saj, duke ricikluar disa mbeturina dhe duke mbledhur materiale mbeturinash për t'ia dhënë asaj, dhe se është e lumtur t'i inkurajojë njerëzit të miratojnë zero mbeturina.
Duke shprehur dëshirën e saj për ta bërë zërin e saj të dëgjohet, Adibelli theksoi se mbeturinat nuk duhet të hidhen në natyrë dhe se njerëzit duhet të kontribuojnë në mbrojtjen e natyrës.