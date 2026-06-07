Stambolli bëhet pikëtakim global i ekonomisë islame

Uğur Aslanhan
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Qendra Financiare e Stambollit priti Samitin e 3-të Global të Ekonomisë Islame, i organizuar nën patronazhin e Presidencës dhe si pjesë e Serisë së Samiteve AlBaraka, me Anadolun si partner global të komunikimit.
Kryetari i Bordit të të Besuarve të Forumit të Ekonomisë Islame AlBaraka, Abdullah Saleh Kamel, theksoi detyrën urgjente për të krijuar kornizën e duhur për rolin e kapitalit në ekonominë islame.
Kamel tha se kjo kornizë ka ndihmuar në arritjen e objektivave më të larta duke e bërë kapitalin një gjenerues të pasurisë dhe të kapitalit shoqëror bamirës të pastër.
“Lejomëni këtu të vlerësoj vendet, sistemet e të cilave mundësojnë funksionimin e vakëfeve, si Mbretëria e Arabisë Saudite, Turqia, Malajzia dhe të tjera, si dhe t’u bëj thirrje vendeve të tjera të ndjekin shembullin e këtyre vendeve”, tha Kamel.
Ai vuri në dukje se roli zhvillimor i vakëfeve po rritet çdo ditë në këto vende, si vazhdimësi e një qytetërimi të madh që u shtri në mbarë botën për shumë shekuj.
Saleh bin Abdullah bin Humaid, këshilltar në Oborrin Mbretëror të Arabisë Saudite, anëtar i Këshillit të Dijetarëve të Lartë dhe imam në Mesxhid Al-Haram, tërhoqi vëmendjen te qasja e ekonomisë islame e përqendruar te njeriu.
“Biseda për pasurinë nuk është thjesht një diskutim për grumbullimin e pasurive apo për maksimizimin e shifrave abstrakte”, tha ai.
“Përkundrazi, është një diskutim për ndërtimin e fuqisë qytetëruese të Umetit, forcimin e stabilitetit shoqëror, arritjen e vetëmjaftueshmërisë ekonomike dhe promovimin e udhëzimit e të administrimit të drejtë që ruajnë dinjitetin njerëzor, mirëqenien e shoqërisë, si dhe sigurinë, forcën dhe pavarësinë në vendimmarrjen e shtetit”, shtoi bin Humaid.
Ai tha se një bankë islame nuk duhet të jetë thjesht institucion financimi, por partner në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror.