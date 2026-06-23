Shitjet e "Tesla"-s në Bashkimin Evropian u rritën me 152.4 për qind

Mücahithan Avcıoğlu
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Prodhuesi amerikan i automjeteve elektrike "Tesla" postoi një rikthim të mprehtë për shitjet në Bashkimin Evropian (BE) në maj, me regjistrimet që u rritën me 152.4 për qind nga një vit më parë, megjithëse konkurrenca nga BYD e Kinës vazhdoi të intensifikohej, treguan të dhënat e industrisë, transmeton Anadolu.
Regjistrimet e "Tesla"-s në BE arritën në 21.767 njësi në maj, nga 8.623 njësi në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, sipas Shoqatës Evropiane të Prodhuesve të Automjeteve. Pjesa e tregut e kompanisë gjithashtu u rrit në 2.3 për qind nga 0.9 për qind një vit më parë.
Në periudhën janar-maj, shitjet e "Tesla"-s në BE u rritën 77.3 për qind nga viti në vit në 89.180 njësi ndërsa pjesa e saj e tregut u ngjit në 1.9 për qind nga 1.1 për qind. Rikthimi erdhi pasi kërkesa për automjete elektrike u forcua në të gjithë BE-në, ku regjistrimet e makinave elektrike me bateri u rritën me 35.7 për qind në pesë muajt e parë të vitit në 950.521 njësi.
Pavarësisht rimëkëmbjes së "Tesla"-s, BYD vazhdoi të fitonte terren me shpejtësi në tregun evropian. Regjistrimet e prodhuesit kinez të automjeteve në BE u rritën me 158.8 për qind nga viti në vit në maj në 26.017 njësi, duke tejkaluar shitjet mujore të "Tesla"-s.
Në periudhën janar-maj, shitjet e BYD u rritën 158.9 për qind në 99.578 njësi, duke e vendosur gjithashtu kompaninë kineze përpara "Tesla"-s në regjistrimet totale. Pjesa e tregut të BYD në BE u rrit në 2.7 për qind në maj nga 1.1 për qind një vit më parë ndërsa pjesa e saj janar-maj u rrit në 2.1 për qind nga 0.8 për qind.
Shifrat tregojnë për presionin në rritje ndaj "Tesla"-s në Evropë, ku prodhuesit kinezë të automjeteve janë zgjeruar në mënyrë agresive me modele më të përballueshme dhe gamë më të gjerë produktesh. Markat e tjera të lidhura me Kinën shënuan rritje të fortë. Regjistrimet e "Chery Automobile" u rritën me 239.6 për qind në maj në 16.282 njësi ndërsa shitjet e "Leapmotor" u rritën me 447.3 për qind në 8.856 njësi.
Në pesë muajt e parë, regjistrimet e "Chery" në BE u rritën 265.2 për qind në 65.621 njësi dhe shitjet e "Leapmotor" u rritën 530.8 për qind në 37.694 njësi. "Volkswagen Group" mbeti prodhuesi më i madh i automjeteve në BE për nga regjistrimet, me një pjesë të tregut prej 26.6 për qind në maj, pavarësisht një rënie prej 3.6 për qind në shitjet mujore në 254.011 njësi.
Për periudhën janar-maj, shitjet e Grupit Volkswagen u rritën me 1.5 për qind në 1.27 milionë njësi. "Stellantis" u rendit i dyti me 146.381 regjistrime në maj, me rënie 2.6 për qind nga viti në vit ndërsa shitjet e Grupit Renault ranë 1.3 për qind në 100.507 njësi.