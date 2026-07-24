SHBA-ja vendos tarifa të reja doganore ndaj 60 vendeve

Mücahithan Avcıoğlu
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Tarifat e reja të SHBA-së për importet nga 60 partnerë tregtarë hynë në fuqi sot për shkak të dështimit të tyre të pretenduar për të parandaluar hyrjen e mallrave të prodhuara me punë të detyruar në tregtinë ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Tarifat, që variojnë nga 10 për qind në 12.5 për qind hynë në fuqi në orën 12:01 me kohën Lindore dhe zëvendësuan tarifën e përkohshme globale prej 10 për qind të presidentit Donald Trump, e cila skadoi në të njëjtën kohë.
Masat mbulojnë partnerët tregtarë që përbëjnë 99.4 për qind të tregtisë së SHBA-së, sipas Zyrës së Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA. Tarifat u vendosën sipas seksionit 301 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974 pas një hetimi nëse ekonomitë e synuara ndalonin efektivisht importet e bëra me punë të detyruar.
Tarifat e reja nuk do t'i shtohen tarifave ekzistuese të sigurisë kombëtare të SHBA-së për çelikun dhe aluminin. Administrata nisi hetimin në mars dhe propozoi tarifat në qershor, duke argumentuar se zbatimi i dobët jashtë vendit vendosi punëtorët dhe bizneset e SHBA-së në disavantazh.
Ekonomitë që kanë miratuar ndalime të importit të punës së detyruar, të angazhuara për zbatimin e ndalimeve të tilla sipas marrëveshjeve tregtare me Washingtonin ose kufizimeve të pjesshme të vendosura në përgjithësi do të përballen me një tarifë prej 10 për qind, sipas një njoftimi federal.
Partnerët e tjerë tregtarë, përfshirë Turqinë, Kinën, Australinë, Brazilin, Izraelin, Norvegjinë, Rusinë, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, do t'i nënshtrohen tarifës shtesë prej 12.5 për qind. Importet nga BE-ja, Japonia, Koreja e Jugut, Zvicra dhe Tajvani do të përballen me norma prej 10 për qind ose 12.5 për qind, në varësi të tarifës ekzistuese të kombit më të favorizuar të SHBA-së të aplikuar për produktin.
Masat përfshijnë përjashtime për disa lëndë të para, produkte që nuk mund të furnizohen në sasi të mjaftueshme nga burimet vendase dhe mallra, përfshirja e të cilave mund të shkaktojë përçarje të konsiderueshme në ekonominë amerikane.
Mallrat e ngarkuara tashmë dhe në fazën e tyre përfundimtare të tranzitit përpara hyrjes në fuqi të tarifave do të përjashtohen gjithashtu nëse hyjnë në SHBA përpara orës 12:01 të kohës Lindore më 28 korrik.