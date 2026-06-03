Samiti Global i Ekonomisë Islame fillon në Stamboll

Gökhan Ergöçün, Fatma Zehra Solmaz
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Samiti i tretë Global i Ekonomisë Islame filloi të mërkurën në Stamboll, duke mbledhur politikëbërës globalë, guvernatorët e bankave qendrore, investitorët, institucionet financiare, akademikët dhe përfaqësuesit e industrisë, transmeton Anadolu.
Samiti katërditor, deri më 6 qershor, i organizuar nga Forumi i Ekonomisë Islamike AlBaraka nën AlBaraka Summits Türkiye, do të zhvillohet në selinë e Halkbank në Qendrën Financiare të Stambollit.
Veprimtaria e këtij viti u organizua nën temën "Kapitali në ekonominë islame: Strukturimi i pasurisë për zhvillim të qëndrueshëm", duke u fokusuar në financat etike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe të ardhmen e ekonomisë dhe financave islame.
Sesionet trajtojnë AI, transformimin digjital, kapitalin digjital, inovacionin financiar, fintech islame, ekosistemet e qëndrueshme të likuiditetit dhe sipërmarrjen rinore, dhe Anadolu është partneri global i komunikimit i ngjarjes.
Një sesion kryesor, "Kapitali Digjital dhe Inovacioni Financiar: Teknologjia, Qeverisja dhe Integriteti i Sheriatit", do të ekzaminojë përdorimin e inteligjencës artificiale në operacionet e financave islame, duke përfshirë vlerësimin e kredisë, monitorimin e rrezikut, pajtueshmërinë e automatizuar dhe tokenizimin e aseteve në përputhje me Sheriatin.
Samiti pret gjithashtu një panel të posaçëm të guvernatorëve të bankave qendrore dhe ministrave, të moderuar nga Mahmoud Mohieldin, i dërguari special i OKB-së për financimin e Agjendës së Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030.
Në panel do të marrin pjesë Fatih Karahan, guvernatori i Bankës Qendrore të Turqisë, Abdul Rasheed Ghaffour, guvernator i Bankës Negara Malajzi dhe Yahya Jawdat Hafez Shunnar, guvernator i Autoritetit Monetar Palestinez.