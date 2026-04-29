Rusia: Tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC dhe OPEC+ është "vendim sovran"

Burç Eruygur
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Rusia tha të mërkurën se tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe nga grupi i prodhuesve të naftës OPEC dhe OPEC+ është një “vendim sovran”, transmeton Anadolu.
"Ky është një vendim sovran i Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ne e respektojmë atë”, u tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gazetarëve në një konferencë për shtyp.
Duke thënë se Rusia mirëpret deklaratat e Abu Dhabit se Emiratet e Bashkuara Arabe do të vazhdojnë të marrin një pozicion të përgjegjshëm në tregjet e energjisë dhe të koordinohen në mënyrë bilaterale, Peskov shtoi se Moska pret të vazhdojë kontaktet “konstruktive dhe efektive” me vendin e Gjirit, duke përfshirë edhe dialogun e energjisë.
Peskov gjithashtu deklaroi shpresën e Moskës që OPEC+ do të ruhet pavarësisht tërheqjes së Emirateve të Bashkuara Arabe, duke e vlerësuar platformën si një “fushë pune shumë të rëndësishme, veçanërisht vendimtare në klimën aktuale, kur tregjet e energjisë janë, për ta thënë butë, në trazira".
“Ky format lejon minimizimin e ndjeshëm të luhatjeve në tregjet jo-energjetike dhe ndihmon në stabilizimin e këtyre tregjeve”, shtoi ai.
Të martën, Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se do të largoheshin nga OPEC dhe nga OPEC+ më i gjerë, duke shënuar një nga përçarjet më të rëndësishme brenda grupit të prodhuesve të naftës në vite.
Vendimi vjen në një kohë kur tregjet globale të energjisë përballen me ndërprerje të rënda nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit, duke i rritur ndjeshëm çmimet e naftës së papërpunuar dhe duke intensifikuar shqetësimet në lidhje me sigurinë e furnizimit nga Gjiri.
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë anëtare e OPEC që nga viti 1967, ndërsa Rusia është anëtare e OPEC+.
Pas tërheqjes së papritur të Emirateve të Bashkuara Arabe nga OPEC, Peskov tha gjithashtu se Rusia nuk po e shqyrton largimin nga formati i OPEC+.