Rriten të ardhurat e "Netflix"-it

Mücahithan Avcıoğlu
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Netflix raportoi rritje prej 13.4 për qind nga viti në vit në të ardhurat e tremujorit të dytë në 12.56 miliardë dollarë, e nxitur nga rritja e anëtarësimit, çmimet më të larta të abonimeve dhe rritja e të ardhurave nga reklamat, transmeton Anadolu.
Kompania e transmetimit me bazë në SHBA tha se të ardhurat u rritën nga 11.08 miliardë dollarë në periudhën prill-qershor të një viti më parë. Të ardhurat operative u rritën me 11 për qind në 4.19 miliardë dollarë ndërsa marzhi operativ u zvogëlua në 33.4 për qind nga 34.1 për qind.
Të ardhurat neto u rritën me 8.8 për qind në 3.4 miliardë dollarë nga 3.13 miliardë dollarë ndërsa fitimet e pakësuara për aksion u rritën në 80 cent nga 72 cent.
Për tremujorin e tretë, Netflix parashikoi të ardhura prej 12.86 miliardë dollarësh dhe të ardhura neto prej 3.45 miliardë dollarë.
Kompania e ngushtoi udhëzimin e saj të të ardhurave gjatë gjithë vitit në mes 51 miliardë dhe 51.4 miliardë dollarë, që përfaqëson një rritje vjetore prej 13 për qind në 14 për qind.
Netflix tha gjithashtu se të ardhurat nga reklamat pritet të dyfishohen këtë vit në rreth 3 miliardë dollarë.