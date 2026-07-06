Lockheed Martin do të blejë Ultra Maritime për 3.45 miliardë dollar

Mücahithan Avcıoğlu
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Kompania amerikane e mbrojtjes Lockheed Martin ka njoftuar se ka nënshkruar një marrëveshje përfundimtare për blerjen e Ultra Maritime për 3.45 miliardë dollarë, e cila është një kompani e specializuar në luftën nënujore dhe kapacitetet për luftën kundër nëndetëseve, transmeton Anadolu.
Ultra Maritime zhvillon dhe furnizon sisteme detare me rëndësi kritike për misionet, përfshirë teknologjitë e sonarëve, sonobujat, sistemet e mbrojtjes kundër silurëve, zgjidhjet radarike dhe platformat autonome të zbulimit detar për forcat detare të vendeve aleate.
Lockheed Martin tha se blerja do të forcojë portofolin e saj në fushën e luftës nënujore dhe luftës kundër nëndetëseve, veçanërisht përmes linjave të produkteve të Ultra Maritime si sonobujat, sistemet e tërhequra të sonarëve dhe sonarët e montuar në trupin e anijes.
Presidente e divizionit të Sistemeve Rrotulluese dhe Misionare të Lockheed Martin, Stephanie C. Hill, tha se marrëveshja do ta ndihmojë kompaninë të ofrojë kapacitete më të avancuara për luftën nënujore dhe luftën kundër nëndetëseve për SHBA-në dhe partnerët aleatë.
Prania ndërkombëtare e Ultra Maritime dhe produktet e saj të eksportueshme pritet të plotësojnë ofertën ekzistuese të Lockheed Martin në fushën e sonarëve dhe mbrojtjes detare për platformat detare të gjeneratës së ardhshme.
Pas përfundimit të transaksionit, Ultra Maritime do të bëhet pjesë e njësisë së biznesit të divizionit të Sistemeve Rrotulluese dhe Misionare të Lockheed Martin.