Kompanitë belge e konsiderojnë Turqinë plotësisht të integruar me Evropën

Yunus Türk
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kompanitë belge e shohin Turqinë si thellësisht të integruar me zinxhirët e vlerave ekonomike evropiane, tha ambasadori i Belgjikës në Ankara, Hendrik Van de Velde përpara një misioni të madh tregtar të udhëhequr nga Mbretëresha Mathilde e planifikuar për muajin e ardhshëm, raporton Anadolu.
Van de Velde tha se zinxhirët e vlerave të ekonomive turke dhe evropiane janë "plotësisht të integruara", duke shtuar se më shumë se gjysma e ekonomisë së Turqisë është e lidhur me tregjet evropiane. Komentet e tij erdhën përpara Misionit Ekonomik Belg në Turqi të planifikuar për 10-14 maj me takime në Stamboll dhe Ankara.
Delegacioni i udhëhequr nga Mbretëresha Mathilde, pritet të përfshijë rreth 450 pjesëmarrës, përfshirë afërsisht 250 udhëheqës biznesi. Misioni do të përqendrohet në farmaceutikë, logjistikë, energji të qëndrueshme, transformim dixhital dhe bashkëpunim në mbrojtje dhe aviacion.
Zyrtarët belgë presin gjithashtu marrëveshje në transportin ajror, sigurimet shoqërore, bujqësi dhe kujdes shëndetësor gjatë vizitës. Van de Velde tha se sektori i mbrojtjes i Turqisë është rritur ndjeshëm gjatë dekadës së fundit dhe është bërë nxitës i madh i ekonomisë së vendit.
Delegacioni në bashkëpunim me Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë, planifikon vizita në kompani të mëdha të mbrojtjes, përfshirë Baykar, Turkish Aerospace Industries (TAI) dhe Aselsan.
Ambasadori tha se Belgjika ka kompani të forta në këtë sektor, megjithëse përgjithësisht më të vogla në shkallë sesa homologët e tyre turq, duke shtuar se grupi i hapësirës dhe aviacionit të Belgjikës mund të përputhet me kapacitetin prodhues turk.
Nga ana e logjistikës, vëllimi tregtar dypalësh midis Turqisë dhe Belgjikës vlerësohet në rreth 13 miliardë euro. Belgjika renditet e pesta midis vendeve të BE-së në tregti me Turqinë, sipas ambasadorit.
Van de Velde tha se parashikueshmëria e përmirësuar për investimet e huaja direkte (IHD) do të mbështesë bashkëpunimin afatgjatë me Belgjikën që shërben si një qendër në Eurozonë dhe Turqinë që vepron si një portë tranziti që lidh Azinë, Evropën dhe Afrikën.