Kina zgjeron trajtimin e saj me tarifa zero në 53 vende afrikane

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kina të premten zgjeroi trajtimin me tarifa zero për të gjitha vendet afrikane me të cilat mban marrëdhënie diplomatike, një veprim që synon forcimin e lidhjeve tregtare dhe mbështetjen e zhvillimit industrial në të gjithë kontinentin, sipas medias shtetërore, transmeton Anadolu.
Sipas politikës së re, tarifat janë hequr për importet nga 53 vende afrikane, duke përfshirë ekonomitë në zhvillim si Kenia, Egjipti dhe Nigeria, raportoi Xinhua News.
Iniciativa mbështetet në masat e mëparshme për përjashtime të plota nga tarifat ndaj 33 vendeve më pak të zhvilluara të kontinentit.
Dërgesa e parë që përfitoi nga politika e zgjeruar, 24 tonë mollë nga Afrika e Jugut, u doganua në Shenzhen të premten, duke shënuar një fillim simbolik për akses më të gjerë në treg për mallrat afrikane.
Autoritetet tregtare të Kinës thanë se ky veprim do t'u japë eksporteve afrikane - nga kakaoja dhe kafeja te frutat agrume dhe vera - një avantazh konkurrues në tregun kinez, ku produkte të tilla më parë përballeshin me tarifa që varionin nga 8 deri në 30 për qind.
Zyrtarët gjithashtu presin që politika të inkurajojë investimet në industritë afrikane të përpunimit, duke ndihmuar në zhvendosjen e ekonomive përtej eksporteve të lëndëve të para.
Kina mbetet partneri më i madh tregtar i Afrikës, pasi tregtia Kinë-Afrikë arriti një rekord prej 348 miliardë dollarësh në vitin 2025. Nga ky total, importet e Kinës nga Afrika arritën në 123 miliardë dollarë, një rritje prej 5,4 për qind nga viti në vit.
Përjashtimi i ri nga tarifat përputhet me shtytjen më të gjerë të Kinës për të thelluar hapjen ekonomike. Sipas kuadrit të Planit të 15-të Pesëvjeçar, Pekini synon të hapë më tej tregjet e tij, duke ndërtuar një mjedis biznesi transparent, të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm. Autoritetet janë zotuar gjithashtu të rrisin cilësinë dhe fushëveprimin e bashkëpunimit tregtar dhe të investimeve deri në vitin 2030.