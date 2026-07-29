BMW do të pushojë nga puna 8.000 persona

Ata Ufuk Şeker
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Prodhuesi gjerman i automjeteve BMW do të shkurtojë afërsisht 8.000 vende pune, kryesisht në Gjermani, si pjesë e një programi të kursimit të kostove të nisur si përgjigje ndaj dobësimit të tregut kinez dhe presioneve në rritje të kostos, transmeton Anadolu.
Sipas lajmeve të sotme në shtypin gjerman, një marrëveshje u arrit pas javësh negociatash midis menaxhmentit të BMW dhe përfaqësuesve të punonjësve në lidhje me një program pushimi vullnetar nga puna.
Sipas këtij programi, procesi i pushimit nga puna do të fillojë në tetor 2026 dhe do të vazhdojë deri në fund të vitit 2027. Programi do të reduktojë fuqinë totale të punës me 8.000 punonjës.
Në BMW, e cila punëson 150 mijë njerëz në mbarë botën dhe afërsisht 84 mijë në Gjermani, një ofertë për pushim vullnetar nga puna do të shtrihet për rreth 40 mijë punonjës që nuk janë të përfshirë drejtpërdrejt në prodhim.
Programi do të mbulojë kryesisht punonjësit që punojnë në departamentet e menaxhimit, R&D, planifikimit dhe administrative. Masa e pagesës së largimit për punonjësit do të përcaktohet në bazë të pagës dhe vjetërsisë.
Në qershor, BMW rishikoi parashikimet e saj të shitjeve dhe fitimit për vitin 2026 në rënie, kryesisht për shkak të rënies së kërkesës në tregun kinez. Prodhuesi gjerman i automjeteve njoftoi se do të zbatonte masa për kursimin e kostos në përgjigje të tarifave të SHBA-së, kostove në rritje dhe presioneve konkurruese globale.