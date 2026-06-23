Aksionet izraelite dhe monedha shekel bien ndjeshëm

Mücahithan Avcıoğlu
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Aksionet izraelite dhe monedha shekel kanë rënë ndjeshëm pasi investitorët shqetësohen se një marrëveshje e mundshme paqeje midis SHBA-së dhe Iranit mund ta lënë Izraelin në një pozicion strategjik më të dobët pas viteve të fitimeve të tregut gjatë luftës rajonale, transmeton Anadolu.
Indeksi standard i Izraelit "TA-35" ka rënë me më shumë se 12 për qind në terma dollarë në qershor, duke e bërë atë një nga standardet kryesore të kapitalit kombëtar me performancën më të dobët këtë muaj.
Shitja goditi gjithashtu monedhën izraelite, me shekelin që ra 3.1 për qind kundrejt dollarit amerikan gjatë muajit të kaluar në rreth 3 për dollar.
Aksionet e vetë Bursës së Tel Avivit kanë rënë rreth 20 për qind gjatë muajit të kaluar në rreth 13.160 pikë, duke nënvizuar shkallën e presionit në tregjet lokale të kapitalit të Izraelit.
Rënia shënon përmbysje të mprehtë nga grumbullimi i aseteve izraelite që pasoi shpërthimin e luftës në Gaza në tetor 2023 dhe më vonë u zgjerua në një konflikt më të gjerë rajonal që përfshin Libanin dhe Iranin.