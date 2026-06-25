Aksionet e Apple bien pas rritjes së çmimeve nga kompania

Gökhan Ergöçün
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Aksionet e gjigantit amerikan të teknologjisë Apple ranë me rreth 5,3 për qind, pasi kompania rriti çmimet e disa prej produkteve të saj, transmeton Anadolu.
Sot, Apple rriti çmimet e disa produkteve, duke përmendur rritjen e shpejtë dhe të konsiderueshme të çmimeve të çipave, të nxitur nga kërkesa e jashtëzakonshme si rezultat i përhapjes së qendrave të të dhënave për inteligjencën artificiale.
Apple theksoi se industria e elektronikës së konsumit po përballet me sfida të paprecedenta.
“Deri më tani kemi mbrojtur klientët tanë nga këto rritje, por tani kemi arritur në një pikë ku duhet të fillojmë të rrisim çmimet për një numër produktesh, përfshirë rritjet e sotme për iPad dhe Mac”, tha kompania.
iPhone nuk u përfshi në rritjen e çmimeve nga Apple. Kompania gjithashtu nuk rriti çmimet për orën inteligjente Apple Watch apo kufjet pa tela AirPods.
Çmimi fillestar i kompjuterit desktop iMac u rrit nga 1.299 dollarë në 1.499 dollarë, ndërsa çmimi i kompjuterit desktop Mac Studio u rrit nga 1.999 dollarë në 2.499 dollarë.
Çmimi fillestar i MacBook Neo u përditësua nga 599 dollarë në 699 dollarë, ndërsa çmimi i MacBook Air 13-inç u rrit nga 1.099 dollarë në 1.299 dollarë. Çmimi fillestar i MacBook Pro u rrit nga 1.699 dollarë në 1.999 dollarë.
Çmimi fillestar i iPad Pro u rrit nga 999 dollarë në 1.199 dollarë, ndërsa çmimi fillestar i iPad Air u rrit nga 599 dollarë në 749 dollarë.
Çmimi i Vision Pro gjithashtu u përditësua nga 3.499 dollarë në 3.699 dollarë.