Tingkat pengangguran Turkiye turun pada Maret

Tingkat pengangguran Turkiye turun dibanding Februari Jumlah pengangguran berkurang sebanyak 96.000 orang dibanding bulan sebelumnya

Tingkat pengangguran di Turkiye tercatat menurun menjadi 8,1 persen pada Maret, dari sebelumnya 8,4 persen pada Februari, menurut data resmi yang dirilis pada Rabu.

Badan Statistik Turkiye (TurkStat) melaporkan jumlah pengangguran berkurang sebanyak 96.000 orang menjadi 2,87 juta pada periode tersebut.

Tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 6,7 persen untuk laki-laki dan 10,7 persen untuk perempuan.

TurkStat juga mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 35,3 juta orang, meningkat 129.000 dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran usia muda, yakni kelompok usia 15–24 tahun, tercatat sebesar 15,3 persen atau turun 0,5 poin persentase dibanding bulan sebelumnya.