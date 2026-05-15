Tentara Israel tembak mati remaja Palestina di selatan Nablus Remaja Palestina berusia 16 tahun tewas ditembak tentara Israel di desa al-Lubban al-Sharqiya

Seorang remaja Palestina tewas ditembak tentara Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki pada Jumat dini hari, di tengah meningkatnya operasi militer dan serangan terhadap warga Palestina di kawasan tersebut.

Kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan korban bernama Fahd Zeidan Oweis (16) ditembak mati oleh pasukan Israel di desa al-Lubban al-Sharqiya, selatan Nablus.

Menurut laporan itu, remaja tersebut ditembak ketika berada di area dataran desa sebelum fajar.

WAFA menambahkan bahwa pasukan Israel menahan jenazah korban setelah menghalangi tim Bulan Sabit Merah Palestina untuk menjangkaunya.

Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, terus mengalami eskalasi operasi militer Israel, termasuk penggerebekan, penangkapan, penembakan, serta penggunaan kekuatan berlebihan, di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.

Sejak Oktober 2023, serangan tentara Israel dan para pemukim Israel telah menewaskan 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang lainnya, serta menyebabkan hampir 22.000 orang ditangkap, menurut data resmi Palestina.