Rusia dan dunia Islam perkuat dialog dalam forum di Kazan Forum tersebut membahas penguatan kerja sama budaya, pendidikan, dan ekonomi antara Rusia dan dunia Islam

Pertemuan “Kelompok Visi Strategis Rusia-Dunia Islam” digelar di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, Rusia, dalam rangkaian KazanForum yang diikuti Anadolu Agency (AA) sebagai mitra komunikasi global.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama dan saling pengertian antara Rusia dan negara-negara dunia Islam.

Presiden Republik Tatarstan sekaligus Ketua Kelompok Visi Strategis Rusia-Dunia Islam Rustem Minnikhanov dalam pidato pembukaannya mengatakan Rusia memperoleh status pengamat di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berkat inisiatif Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut Minnikhanov, langkah tersebut memperkuat saling pengertian dan memperluas kerja sama di bidang keamanan, pemberantasan terorisme, pembangunan ekonomi, bantuan kemanusiaan, pertukaran budaya, dan dialog antaragama.

Ia mengatakan pertemuan kali ini membahas berbagai isu terkait kerja sama budaya, keagamaan, dan ekonomi antara Tatarstan dan negara-negara Islam.

Minnikhanov juga menyebut dunia saat ini tengah mengalami transisi menuju tatanan multipolar, sementara sejumlah negara berupaya mempertahankan sistem yang ada melalui sanksi, tekanan, dan ancaman militer.

Menurut dia, Kelompok Visi Strategis Rusia-Dunia Islam akan terus berfokus memperluas kerja sama melalui peningkatan rasa saling percaya dan diplomasi publik.

Ia juga mengingatkan bahwa Kazan telah ditetapkan sebagai “Ibu Kota Kebudayaan Dunia Islam” untuk 2026.

Dalam kerangka tersebut, berbagai kegiatan akan digelar sepanjang tahun.

Minnikhanov menekankan pentingnya memperluas kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama.

“Penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan agama dan sekuler di Rusia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk melalui program pertukaran rutin mahasiswa dan tenaga pengajar,” katanya.

Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat persahabatan dan kerja sama antarnegara.

“Para sahabat yang terhormat, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam kegiatan KazanForum, dan saya mendoakan perdamaian, kesejahteraan, serta bantuan Allah Yang Maha Kuasa dalam seluruh pekerjaan baik Anda,” ujar Minnikhanov.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat terkemuka Rusia dan internasional, termasuk Perwakilan Tinggi Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa Miguel Angel Moratinos, Wakil Kepala Kantor Administrasi Kepresidenan Rusia Magomedsalam Magomedov, Asisten Sekretaris Jenderal OKI Urusan Politik Yousef Al-Dobeay, Perwakilan Khusus Presiden Rusia untuk Distrik Federal Volga Igor Komarov, Direktur Jenderal ICESCO Salim bin Mohammed AlMalik, Direktur Jenderal Persatuan Kantor Berita OKI (UNA) Mohammed Al-Yami, serta perwakilan Liga Arab.