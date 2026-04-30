Perusahaan pertahanan Turkiye akan memamerkan teknologi terbaru, termasuk sistem laser anti-drone di SAHA 2026

Industri pertahanan Turkiye siapkan teknologi canggih di pameran SAHA 2026 Perusahaan pertahanan Turkiye akan memamerkan teknologi terbaru, termasuk sistem laser anti-drone di SAHA 2026

Perusahaan pertahanan Turkiye bersiap memamerkan berbagai sistem pertahanan canggih, termasuk kendaraan lapis baja dan tank hibrida berteknologi laser generasi terbaru, dalam ajang SAHA 2026 yang akan digelar di Istanbul.

Pameran Industri Pertahanan, Penerbangan, dan Antariksa Internasional SAHA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5–9 Mei di Istanbul dan diselenggarakan oleh klaster pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Eropa.

Produsen kendaraan militer darat terkemuka Turkiye, FNSS, akan menampilkan platform baru serta peningkatan kemampuan yang telah diintegrasikan ke dalam inventaris pasukan keamanan nasional.

Salah satu yang akan dipamerkan adalah sistem senjata energi terarah hibrida Alka-Kaplan, yakni senjata laser bergerak yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir kawanan drone, termasuk amunisi jelajah dan pesawat nirawak berukuran kecil.

Sistem tersebut dikembangkan bersama Roketsan dan menggunakan generator diesel khusus yang terintegrasi langsung dengan kendaraan hibrida, sehingga mampu memenuhi kebutuhan daya kendaraan sekaligus sistem laser bertegangan tinggi tanpa memerlukan sumber listrik eksternal.

FNSS juga akan menampilkan kendaraan tempur lapis baja roda generasi terbaru Pars Alpha 8x8 yang memiliki tingkat perlindungan tinggi serta kesadaran situasional yang ditingkatkan.

Kendaraan ini dilengkapi dengan kubah kendali jarak jauh Teber-II 30/40 buatan dalam negeri, yang memiliki meriam otomatis kaliber 30 milimeter dengan sistem pengumpan ganda dan dapat ditingkatkan menjadi 40 milimeter. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi senapan mesin koaksial kaliber 7,62 milimeter.

Selain itu, kendaraan amfibi lapis baja ZAHA yang saat ini digunakan Angkatan Laut Turkiye juga akan dipamerkan. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut pasukan dari kapal pendarat ke daratan dengan cepat dalam operasi amfibi, dengan perlindungan balistik tinggi serta dukungan tembakan terintegrasi.

FNSS juga akan menampilkan kendaraan komando dan kendali Izci 6x6 yang dirancang untuk misi pengintaian cepat dan keamanan dalam negeri, dilengkapi sistem komando terpusat untuk koordinasi taktis secara real time, serta memenuhi standar perlindungan ranjau dan balistik.