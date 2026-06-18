Latihan difokuskan pada persiapan taktik menghadapi Paraguay dalam laga kedua fase grup

Turkiye mulai persiapan hadapi Paraguay di Piala Dunia 2026 Latihan difokuskan pada persiapan taktik menghadapi Paraguay dalam laga kedua fase grup

Tim nasional sepak bola Turkiye menggelar sesi latihan perdana di San Jose, California, setelah tiba di kota tersebut menjelang pertandingan kedua fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Paraguay.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 03.00 GMT.

Sesi latihan yang digelar di San Jose Park dipimpin langsung oleh pelatih kepala Vincenzo Montella, dengan 15 menit pertama dibuka untuk media.

Seluruh pemain mengikuti latihan bersama skuad tanpa ada yang absen.

Latihan diawali dengan sesi lari dan dilanjutkan dengan berbagai latihan di beberapa pos. Pada sesi tertutup, tim fokus menjalani latihan taktik untuk menghadapi Paraguay.

Presiden Federasi Sepak Bola Turkiye (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu turut menyaksikan jalannya latihan.

Turkiye dijadwalkan menjalani sesi latihan terakhir sebelum menghadapi Paraguay pada Jumat pukul 00.45 GMT di San Jose Park.