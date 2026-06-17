Türkiye membidik kemenangan atas Paraguay setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026

Türkiye incar tiga poin saat hadapi Paraguay di Grup D Piala Dunia Türkiye membidik kemenangan atas Paraguay setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026

Tim nasional Türkiye membidik kemenangan atas Paraguay pada laga kedua Grup D Piala Dunia FIFA 2026 demi menghidupkan kembali peluang mereka setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka.

"Kami masih memiliki enam poin yang bisa diperebutkan. Pertandingan pertama dari dua laga tersisa adalah melawan Paraguay dan kami ingin memenangkan pertandingan itu serta meraih tiga poin," kata kiper Türkiye Ugurcan Cakir kepada wartawan di kamp latihan tim di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan setelah Türkiye takluk 0-2 dari Australia pada Minggu. Tim berjuluk Socceroos tersebut meraih kemenangan melalui permainan bertahan yang disiplin dan serangan balik efektif di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada.

"Pertandingan pertama bukanlah final. Kami masih memiliki dua pertandingan lagi di depan. Semuanya belum berakhir sampai kami yang mengatakannya berakhir," ujar Cakir.

Ia mengatakan Türkiye telah mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat menghadapi Australia dan bertekad tampil lebih baik ketika melawan Paraguay.

Bek Samet Akaydin turut menyuarakan optimisme yang sama. Menurut dia, kekalahan pada laga pembuka justru membuat skuad semakin solid.

"Saya sangat percaya pada tim ini. Kami terus bertemu dan mendiskusikan apa yang terjadi, tetapi kami berharap bisa menebusnya saat melawan Paraguay," kata Akaydin.

Ia juga meminta para pendukung untuk terus memberikan dukungan kepada tim meski mengawali turnamen dengan hasil yang mengecewakan.

"Kami berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di depan dan kami membutuhkan dukungan," ujarnya.

Tim berjuluk Bulan Bintang itu dijadwalkan menghadapi Paraguay pada 19 Juni sebelum bertemu tuan rumah bersama Amerika Serikat pada 25 Juni.

Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berlangsung sejak 11 Juni hingga 19 Juli dengan diikuti 48 negara peserta.