FIFA menangguhkan larangan bermain Folarin Balogun sehingga penyerang Amerika Serikat itu dapat tampil menghadapi Belgia di babak 16 besar Piala Dunia

Trump sambut keputusan FIFA izinkan Balogun tampil lawan Belgia FIFA menangguhkan larangan bermain Folarin Balogun sehingga penyerang Amerika Serikat itu dapat tampil menghadapi Belgia di babak 16 besar Piala Dunia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu menyambut keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan terhadap penyerang Folarin Balogun. Trump mengucapkan terima kasih kepada badan sepak bola dunia itu karena dinilai telah mengambil keputusan yang tepat.

"Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan sebuah ketidakadilan besar!" tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social.

Komite Disiplin FIFA menyatakan pelaksanaan sanksi larangan bermain otomatis terhadap Balogun ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun berdasarkan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA.

Dengan keputusan tersebut, penyerang berusia 25 tahun itu dipastikan dapat memperkuat Amerika Serikat saat menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA, Senin.

Balogun menerima kartu merah pada menit ke-64 ketika Amerika Serikat menang 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar yang berlangsung 1 Juli.

Penyerang kelahiran New York itu telah mencetak tiga gol untuk Amerika Serikat sepanjang turnamen.

AS incar perempat final pertama sejak 2002

Amerika Serikat berupaya mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang.

Terakhir kali Amerika Serikat menghadapi Belgia di Piala Dunia adalah pada babak 16 besar edisi 2014 di Brasil. Saat itu Belgia menang 2-1 melalui babak perpanjangan waktu meski kiper Tim Howard mencatatkan 16 penyelamatan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis mengkritik keputusan wasit yang mengeluarkan kartu merah untuk Balogun dan menilai tim Amerika Serikat diperlakukan tidak adil.

"Saya berharap ada proses banding untuk keputusan itu. Namun, mungkin sekarang sudah terlambat," kata Rubio.