Arab Saudi resmi akuisisi Electronic Arts senilai 55 miliar dolar AS

Akuisisi Electronic Arts oleh konsorsium yang dipimpin Arab Saudi memperkuat ekspansi Kerajaan di sektor gim sebagai bagian dari strategi Vision 2030

Konsorsium yang dipimpin Arab Saudi rampungkan akuisisi EA senilai 55 miliar dolar AS Akuisisi Electronic Arts oleh konsorsium yang dipimpin Arab Saudi memperkuat ekspansi Kerajaan di sektor gim sebagai bagian dari strategi Vision 2030

Konsorsium investasi yang dipimpin Arab Saudi resmi merampungkan akuisisi senilai 55 miliar dolar AS terhadap perusahaan penerbit game asal Amerika Serikat, Electronic Arts (EA).

Transaksi tersebut menjadi leveraged buyout terbesar dalam sejarah korporasi dan salah satu akuisisi terbesar di industri game.

Berdasarkan pernyataan resmi dan laporan industri yang dirilis pada Rabu, akuisisi itu membuat penerbit gim populer seperti EA Sports FC, The Sims, dan Mass Effect berstatus sebagai perusahaan tertutup.

Nilai transaksi tersebut juga menjadi akuisisi terbesar kedua dalam sejarah industri gim setelah pembelian Activision Blizzard oleh Microsoft senilai 69 miliar dolar AS.

Struktur pendanaan akuisisi

Sesuai ketentuan transaksi, konsorsium yang dipimpin Dana Investasi Publik Arab Saudi (Public Investment Fund/PIF) bersama Affinity Partners menyediakan modal senilai 36 miliar dolar AS serta memperoleh pembiayaan utang sebesar 20 miliar dolar AS dari JPMorgan untuk menyelesaikan akuisisi tersebut.

Kelompok investor yang juga mencakup Affinity Partners, perusahaan ekuitas swasta yang didirikan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, akan menjadikan EA sebagai perusahaan tertutup dengan mengakuisisi seluruh saham yang masih diperdagangkan di bursa sehingga mengakhiri pencatatan saham perusahaan tersebut di pasar modal.

Chief Executive Officer (CEO) EA Andrew Wilson, yang akan tetap menjabat setelah proses privatisasi, mengatakan perusahaan berencana "menciptakan pengalaman transformatif untuk menginspirasi generasi mendatang" di bawah struktur kepemilikan yang baru.

Transaksi picu sorotan

Transaksi tersebut memicu perhatian para analis industri dan kelompok advokasi terkait potensi dampak beban utang yang besar terhadap strategi operasional EA. Mereka juga menyoroti kekhawatiran mengenai kebebasan berkreasi dan moderasi konten pada berbagai waralaba gim utama milik perusahaan.

PIF yang dikendalikan pemerintah Arab Saudi dan mengelola aset senilai 514 miliar dolar AS dalam beberapa tahun terakhir terus memperluas investasinya di sektor olahraga dan hiburan, termasuk melalui akuisisi klub Liga Inggris Newcastle United serta penyelenggaraan berbagai kompetisi esports internasional.

Arab Saudi juga secara bertahap meningkatkan investasinya di industri gim global sebagai bagian dari strategi Vision 2030 untuk mendiversifikasi perekonomian di luar sektor minyak.

Saat ini PIF telah memiliki kepemilikan saham di sejumlah perusahaan gim besar, termasuk Nintendo dan Capcom, serta berinvestasi di sektor esports, penerbitan gim, dan berbagai ajang gim internasional guna memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat industri gim dunia.

Pendapatan bersih Electronic Arts pada tahun lalu tercatat mencapai 7,46 miliar dolar AS.