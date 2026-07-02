Qatar menyatakan perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Doha menghasilkan kemajuan positif terkait Nota Kesepahaman Islamabad

Qatar: Perundingan AS-Iran di Doha tunjukkan kemajuan positif Qatar menyatakan perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Doha menghasilkan kemajuan positif terkait Nota Kesepahaman Islamabad

Qatar melaporkan adanya "kemajuan positif" dalam perundingan tidak langsung antara delegasi Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Doha terkait implementasi nota kesepahaman yang disepakati kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari mengatakan melalui akun X bahwa para mediator dari Qatar dan Pakistan telah menyelesaikan pertemuan terpisah dengan delegasi Amerika Serikat dan Iran di Doha.

"Para mediator Qatar dan Pakistan menyelesaikan pertemuan terpisah dengan para perunding AS dan Iran di Doha hari ini, dengan kemajuan positif pada berbagai isu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Islamabad, sebagai tindak lanjut dari hasil KTT Danau Lucerne," tulis Al Ansari.

Ia mengatakan kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam waktu mendatang, dengan pertemuan berikutnya dijadwalkan sesegera mungkin setelah prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Prosesi pemakamannya dijadwalkan berlangsung pada Jumat.