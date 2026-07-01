Negara-negara anggota NATO menjadi pasar utama produk pertahanan Turkiye dengan nilai ekspor mencapai 6,2 miliar dolar AS atau 57,3 persen dari total ekspor sektor tersebut, seiring semakin eratnya kerja sama pertahanan di dalam aliansi

Ekspor industri pertahanan Turkiye naik tajam, negara NATO jadi pasar utama Negara-negara anggota NATO menjadi pasar utama produk pertahanan Turkiye dengan nilai ekspor mencapai 6,2 miliar dolar AS atau 57,3 persen dari total ekspor sektor tersebut, seiring semakin eratnya kerja sama pertahanan di dalam aliansi

Ekspor industri pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye ke negara-negara anggota NATO mencatat lonjakan signifikan dalam setahun terakhir, memperkuat peran sektor tersebut sebagai salah satu penopang utama perdagangan Turkiye dengan negara-negara sekutu. Dalam periode 12 bulan hingga akhir Mei 2026, nilai ekspor sektor ini hampir mencapai 11 miliar dolar AS.

Menjelang KTT NATO yang akan digelar pekan depan di ibu kota Ankara, data yang dihimpun Anadolu menunjukkan ekspor industri pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye meningkat 47,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode 1 Juni 2025 hingga 31 Mei 2026, nilai ekspor sektor tersebut mencapai 10,9 miliar dolar AS, naik tajam dari 7,4 miliar dolar AS pada periode 12 bulan sebelumnya.

Selama periode tersebut, produk pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye diekspor ke 178 negara. Negara-negara anggota NATO menjadi tujuan utama dengan nilai ekspor mencapai 6,2 miliar dolar AS atau setara 57,3 persen dari total ekspor sektor tersebut.

Tiga tujuan ekspor terbesar industri pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye juga merupakan negara anggota NATO, mencerminkan semakin kuatnya kerja sama industri pertahanan Turkiye di dalam aliansi tersebut.

Peningkatan ekspor didukung oleh berbagai kontak internasional, pertemuan bilateral, dan diplomasi industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye.

Upaya tersebut meningkatkan visibilitas perusahaan-perusahaan Turkiye di pasar internasional sekaligus membuka peluang kerja sama dan ekspor baru.

Turkiye juga semakin memperkuat posisinya bukan hanya sebagai pemasok produk pertahanan, tetapi juga sebagai negara yang mengembangkan teknologi, membangun model produksi bersama, serta menjalin kerja sama jangka panjang dengan negara-negara sekutunya.

Pertumbuhan sektor ini turut tercermin dari tingginya nilai tambah ekspor yang dihasilkan. Nilai ekspor industri pertahanan dan kedirgantaraan Turkiye mencapai 65,16 dolar AS per kilogram.

Angka tersebut hampir 40 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai ekspor nasional Turkiye yang sebesar 1,62 dolar AS per kilogram, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.