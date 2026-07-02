PBB: Sekitar 40 persen pengungsi Lebanon telah kembali ke rumah

PBB menyatakan sekitar 40 persen dari lebih satu juta warga yang mengungsi akibat serangan Israel telah kembali ke daerah asal mereka di Lebanon

PBB sebut 40 persen pengungsi akibat serangan Israel telah pulang PBB menyatakan sekitar 40 persen dari lebih satu juta warga yang mengungsi akibat serangan Israel telah kembali ke daerah asal mereka di Lebanon

Sekitar 40 persen dari lebih dari satu juta warga yang mengungsi akibat serangan Israel di Lebanon telah kembali ke daerah asal mereka, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu.

Mengutip data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Dujarric mengatakan perkembangan tersebut merupakan langkah penting menuju pemulihan, namun ribuan orang masih mengungsi dan tetap bergantung pada bantuan kemanusiaan.

"Kami kembali menegaskan bahwa kepulangan harus berlangsung dengan aman, bersifat sukarela, dan bermartabat. Mereka yang kembali juga harus memperoleh akses terhadap bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan," ujarnya.

Dujarric juga mengatakan Program Pangan Dunia (WFP) bersama para mitranya pada Selasa telah menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan ke sejumlah wilayah terpencil di Lebanon selatan.

"Kami terus menegaskan bahwa akses kemanusiaan harus diberikan kepada semua orang yang membutuhkan," katanya.

Israel melancarkan ofensif terbarunya di Lebanon pada awal Maret dan hingga kini masih menolak menarik pasukannya dari wilayah tersebut meskipun telah tercapai gencatan senjata serta kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat.