Piala Dunia 2026 cetak banyak sejarah baru

Piala Dunia FIFA 2026 mencatat berbagai sejarah baru, mulai dari format 48 tim dan tiga negara tuan rumah hingga lahirnya rekor individu Kylian Mbappe, dominasi Spanyol, serta penerapan aturan baru yang memicu sejumlah kontroversi

Piala Dunia 2026 diwarnai sederet rekor dan sejarah baru Piala Dunia FIFA 2026 mencatat berbagai sejarah baru, mulai dari format 48 tim dan tiga negara tuan rumah hingga lahirnya rekor individu Kylian Mbappe, dominasi Spanyol, serta penerapan aturan baru yang memicu sejumlah kontroversi

Piala Dunia FIFA 2026 menorehkan sejumlah rekor dan sejarah baru, mulai dari untuk pertama kalinya digelar di tiga negara dengan 48 peserta dan 104 pertandingan, hingga lahirnya berbagai pencapaian individu, rekor tim, serta penerapan aturan baru yang mewarnai turnamen.

Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada babak perpanjangan waktu di laga final.

Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat berlangsung selama 39 hari. Turnamen dimulai dengan laga Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, dan ditutup dengan final Spanyol kontra Argentina di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat.

Spanyol memastikan gelar juara dunia keduanya setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol yang tercipta pada babak perpanjangan waktu.

Kylian Mbappe jadi raja gol

Penyerang Prancis Kylian Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi 10 gol. Ia unggul atas Lionel Messi dari Argentina yang mencetak delapan gol dan pemain Inggris Jude Bellingham dengan tujuh gol.

Dengan tambahan 10 gol tersebut, total gol Mbappe di Piala Dunia mencapai 22 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Laga perebutan tempat ketiga pecahkan rekor

Pertandingan perebutan tempat ketiga antara Prancis dan Inggris mencatat sejarah sebagai laga dengan skor tertinggi pada perebutan posisi ketiga setelah Inggris menang 6-4. Total 10 gol yang tercipta juga menjadikannya pertandingan dengan jumlah gol terbanyak kelima dalam sejarah Piala Dunia serta yang tertinggi sejak 1982.

Rodri dan Simon raih penghargaan individu

Kapten tim nasional Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen berkat penampilan konsistennya sepanjang delapan pertandingan. Ia juga menjadi pemain yang mengangkat trofi Piala Dunia sebagai kapten tim.

Penjaga gawang Spanyol Unai Simon meraih penghargaan kiper terbaik setelah hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan dan mencatatkan tujuh clean sheet.

Spanyol pecahkan rekor pertahanan

Spanyol mencatat rekor baru dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis de la Fuente menjadi tim pertama dalam sejarah yang mampu menjuarai Piala Dunia dengan hanya sekali kebobolan dalam satu edisi. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Spanyol terjadi saat menghadapi Belgia pada perempat final.

Luis de la Fuente pelatih juara tertua

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menjadi pelatih tertua yang berhasil membawa timnya menjuarai Piala Dunia pada usia 65 tahun, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Vicente del Bosque saat membawa Spanyol juara pada 2010 di usia 59 tahun.

Dick Advocaat ukir rekor baru

Pelatih Curaçao Dick Advocaat menjadi pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia. Pelatih asal Belanda itu mencatat rekor tersebut pada usia 78 tahun.

Suporter Norwegia jadi sorotan

Meski hanya mencapai perempat final, Norwegia menjadi salah satu tim yang paling menarik perhatian berkat aksi para suporternya. Mereka rutin menggelar atraksi mendayung di alun-alun maupun stadion sebelum pertandingan, sehingga menjadi salah satu ikon turnamen.

Aturan baru mulai diterapkan

Piala Dunia 2026 menjadi ajang pertama penerapan sejumlah aturan baru dari International Football Association Board (IFAB). Salah satunya adalah hukuman kartu merah langsung bagi pemain yang menutupi mulut saat berbicara di lapangan. Selain itu, pemain yang mendapat perawatan cedera harus menunggu satu menit di luar lapangan sebelum kembali bermain, sementara keterlambatan melakukan lemparan ke dalam dapat berujung pada pemberian tendangan sudut kepada lawan.

Kasus Balogun jadi kontroversi

Salah satu kontroversi terbesar turnamen adalah penundaan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun sehingga ia tetap dapat tampil pada babak 16 besar. Keputusan FIFA tersebut menuai kritik dari UEFA dan Belgia, terlebih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui berbicara melalui telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino mengenai kasus tersebut. Meski demikian, Balogun tetap dimainkan saat menghadapi Belgia, dan Amerika Serikat kalah 1-4.

Iran berkamp di Meksiko

Setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebelum turnamen, sempat muncul keraguan mengenai keikutsertaan tim nasional Iran. Tim akhirnya tetap tampil, tetapi menjalani pemusatan latihan di Kota Tijuana, Meksiko, dan hanya terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani pertandingan sebelum kembali lagi ke Meksiko. Iran gagal lolos dari fase grup setelah hanya meraih tiga hasil imbang.

Jeda minum picu kritik

Seluruh 104 pertandingan Piala Dunia 2026 menerapkan jeda minum pada setiap babak. Kebijakan tersebut menuai kritik dari penonton, termasuk saat pertandingan berlangsung di bawah hujan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan kebijakan itu diterapkan demi kesehatan pemain, bukan untuk kepentingan komersial.

Tanjung Verde tampil mengejutkan

Tanjung Verde menjadi salah satu tim kejutan pada penampilan perdananya di Piala Dunia. Mereka menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka dan hanya tersingkir di babak 32 besar setelah kalah 2-3 dari Argentina melalui babak perpanjangan waktu. Spanyol sendiri tidak pernah gagal meraih kemenangan selain saat menghadapi Tanjung Verde.

Final hadirkan pertunjukan paruh waktu

Final Piala Dunia 2026 mencatat sejarah dengan menghadirkan pertunjukan paruh waktu bergaya Super Bowl untuk pertama kalinya. Acara yang dikurasi vokalis Coldplay, Chris Martin, menampilkan Justin Bieber, Shakira, Madonna, dan sejumlah musisi lainnya. Akibat durasi pertunjukan yang lebih panjang, babak kedua baru dimulai 27 menit setelah babak pertama berakhir, melebihi batas maksimal 15 menit yang diatur IFAB. FIFA sebelumnya menyatakan pertunjukan tersebut bertujuan menggalang dana sebesar USD100 juta guna mendukung akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.

Tim nasional Turkiye gagal memenuhi harapan

Tim nasional Turkiye kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 24 tahun. Namun, mereka gagal lolos dari fase grup setelah kalah dari Australia dan Paraguay. Turkiye menutup turnamen dengan kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat pada laga terakhir grup dan mengakhiri kompetisi dengan tiga poin.