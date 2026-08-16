Paus Leo XIV menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sekaligus mendesak masyarakat internasional mendorong kemajuan menuju solusi dua negara

Paus serukan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat Paus Leo XIV menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sekaligus mendesak masyarakat internasional mendorong kemajuan menuju solusi dua negara

Paus Leo XIV pada Minggu kembali menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta mendesak masyarakat internasional meningkatkan upaya menuju solusi dua negara demi tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Berbicara setelah doa Angelus mingguan, Leo menyerukan penghentian "tindakan kekerasan yang berulang terhadap penduduk Palestina di Tepi Barat," menurut Vatican News.

Ia juga menyampaikan seruan mendesak kepada masyarakat internasional "untuk memastikan adanya kemajuan menuju solusi dua negara demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan."

Vatikan secara konsisten berpandangan bahwa solusi dua negara berdasarkan perbatasan yang aman dan diakui secara internasional merupakan satu-satunya jalan yang layak dan adil untuk mencapai perdamaian berkelanjutan antara Palestina dan Israel.

Paus juga menandai dimulainya Mediterranean Games di Kota Taranto, Italia selatan, dengan menyampaikan harapan agar ajang olahraga tersebut menjadi "tanda kenabian bagi perdamaian dan persaudaraan di antara masyarakat kawasan ini dan seluruh dunia."

Para atlet dari negara-negara di Afrika, Asia, dan Eropa yang berbatasan dengan Laut Mediterania ambil bagian dalam ajang tersebut.