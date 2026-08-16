Kantor Perdana Menteri Israel mengakui warga sipil tewas dalam serangan udara militer Israel di Lebanon selatan meski gencatan senjata masih berlaku

Israel akui serangannya di Lebanon selatan tewaskan warga sipil Kantor Perdana Menteri Israel mengakui warga sipil tewas dalam serangan udara militer Israel di Lebanon selatan meski gencatan senjata masih berlaku

Kantor Perdana Menteri Israel mengakui warga sipil tewas dalam serangan yang dilancarkan militer Israel di Lebanon selatan meski gencatan senjata masih berlaku.

Israel mengklaim baru mengetahui setelah serangan bahwa terdapat warga sipil di wilayah yang menjadi sasaran.

Dalam pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel disebutkan bahwa militer Israel mengklaim baru mengetahui keberadaan warga sipil di daerah tersebut setelah serangan dilakukan.

Pernyataan itu menuding Hizbullah melanggar gencatan senjata dengan menyerang tentara Israel yang terlibat dalam pendudukan di Lebanon selatan. Serangan tersebut diklaim menyebabkan tiga tentara Israel mengalami luka serius.

Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan militer melancarkan serangan udara sebagai balasan atas serangan tersebut. Dalam pernyataan itu, Israel mengakui warga sipil tewas di Lebanon selatan, tetapi mengklaim militernya baru mengetahui setelah serangan bahwa Hizbullah telah menempatkan warga sipil di daerah yang menjadi sasaran.

Sementara itu, militer Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan Ali Samir Hasan, salah satu komandan unit Radwan Hizbullah. Militer Israel mengklaim anggota keluarga Hasan turut menjadi korban dalam serangan karena ia menggunakan keluarganya sebagai perisai.

Sebanyak 11 orang sebelumnya dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilancarkan pesawat tempur Israel di wilayah Deir ez-Zahrani dan Ansar di Lebanon selatan meski gencatan senjata masih berlaku.

Hizbullah dalam pernyataan tertulis mengecam serangan udara Israel yang menyebabkan warga sipil tewas di Lebanon selatan di tengah berlakunya gencatan senjata.

Serangan Israel di Lebanon

Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon pada 2 Maret dan menduduki sejumlah wilayah di bagian selatan negara tersebut.

Pemerintah Lebanon menyatakan jumlah warga yang mengungsi di negara itu selama periode tersebut telah melampaui satu juta orang.

Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel mulai berlaku pada 17 April dan kemudian diperpanjang beberapa kali.

Kementerian Kesehatan Lebanon sebelumnya melaporkan bahwa 4.335 orang tewas akibat serangan Israel di negara tersebut sejak 2 Maret.