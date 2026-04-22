Pemukim Israel bakar rumah dan kendaraan warga Palestina di Nablus Ratusan pohon produktif dan puluhan hektare lahan terdampak dalam beberapa hari terakhir

Rumah dan kendaraan milik warga Palestina dibakar serta ratusan pohon zaitun ditebang dalam serangkaian serangan oleh pemukim Israel di Tepi Barat utara, di tengah meningkatnya kekerasan terhadap lahan dan properti Palestina.

Sumber lokal melaporkan, insiden terjadi Selasa malam di desa Beit Iba, wilayah Nablus, ketika pemukim Israel membakar satu rumah dan dua kendaraan milik warga.

Warga setempat mengatakan sekelompok pemukim datang dari pos yang dibangun di atas lahan milik desa Beit Amrin dan menyerang pinggiran komunitas tersebut.

Para pemukim kemudian membakar rumah dan kendaraan saat warga berusaha menghadapi mereka, menurut keterangan sumber.

Dalam serangan terpisah, pemukim Israel juga menebang lebih dari 150 pohon zaitun di kawasan Khan dan Wadi Ali di tenggara desa Al-Lubban al-Sharqiya, yang juga berada di wilayah Nablus.

Serangan-serangan ini terjadi di tengah eskalasi kekerasan oleh pemukim Israel di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Dalam tiga hari terakhir, pemukim Israel dilaporkan telah meratakan sekitar 34 dunam (sekitar 8,4 acre) lahan pertanian di kawasan al-Sahl serta mencabut lebih dari 500 pohon zaitun dan almond yang produktif.

Kekerasan oleh pemukim dan pasukan Israel meningkat sejak Oktober 2023, dengan lebih dari 1.148 warga Palestina tewas, 11.750 terluka, dan hampir 22.000 orang ditangkap.