Industri pertahanan Turkiye-Belgia perkuat kolaborasi teknologi dan militer Perusahaan pertahanan Turkiye dan Belgia menandatangani enam kesepakatan strategis di Ankara

Perusahaan industri pertahanan Turkiye dan Belgia menandatangani enam perjanjian kerja sama strategis dalam rangka kunjungan Misi Ekonomi Belgia ke Turkiye, menandai penguatan kemitraan kedua negara di sektor pertahanan dan teknologi.

Dalam seremoni penandatanganan, SAHA Istanbul dan Agoria BSDI menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendorong kerja sama di bidang inovasi pertahanan dan penerbangan.

Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat hubungan industri pertahanan Turkiye dan Belgia melalui pembentukan kerangka kerja sama riset bersama, kolaborasi teknologi, serta pertukaran praktik bisnis.

Perusahaan pertahanan Turkiye FNSS dan John Cockerill Defense SA juga menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama mengembangkan dan menjajaki pasar baru maupun pasar yang sudah ada.

Melalui kesepakatan itu, kedua perusahaan menegaskan komitmen bersama untuk menyediakan kendaraan lapis baja berkualitas tinggi bagi pelanggan di berbagai negara.

Dalam acara tersebut juga ditandatangani sejumlah perjanjian lain antara BTMco dan ABC, ALTUNA International Engineering dan New Lachaussee, Turkish Aerospace dan SONACA, serta Aselsan dan XO Advanced Systems.

Kerja sama tersebut membuka jalan bagi kolaborasi di berbagai bidang industri pertahanan dan teknologi.

Penandatanganan sejumlah kesepakatan itu berlangsung di tengah meningkatnya hubungan ekonomi dan strategis antara Turkiye dan Belgia, khususnya melalui Misi Ekonomi Belgia yang membawa ratusan pelaku usaha dan pejabat ke Ankara dan Istanbul.