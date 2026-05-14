Trump sebut hubungan AS-China akan lebih baik dari sebelumnya

Donald Trump menyatakan hubungan AS-China akan menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam pertemuan dengan Xi Jinping

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan optimisme terhadap masa depan hubungan AS-China dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Kamis, di tengah upaya kedua negara menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan geopolitik global.

Dalam pertemuan di Great Hall of the People, Trump mengatakan hubungan Washington dan Beijing akan menjadi “lebih baik daripada sebelumnya”.

“Merupakan kehormatan bisa bersama Anda. Merupakan kehormatan menjadi teman Anda, dan hubungan antara China dan Amerika Serikat akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya,” kata Trump kepada Xi.

Pernyataan itu disampaikan setelah Xi menggelar upacara penyambutan resmi bagi Trump, yang menjadi kunjungan pertama presiden AS yang masih menjabat ke China sejak lawatan Trump pada 2017.

Dalam prosesi penyambutan, sejumlah anak-anak China tampak melambaikan bendera Amerika Serikat dan China saat kedua pemimpin melintas.

Trump mengaku terkesan dengan penyambutan tersebut, terutama oleh anak-anak yang hadir.

“Mereka bahagia, mereka luar biasa,” katanya.

Trump juga menyoroti hubungan personalnya dengan Xi Jinping yang menurutnya selama ini mampu membantu kedua negara menyelesaikan berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung.

“Saya akan menelepon Anda, dan Anda akan menelepon saya. Setiap kali kami memiliki masalah, kami menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.

Ia berulang kali memuji kepemimpinan Xi dan perkembangan China di bawah pemerintahannya.

“Saya sangat menghormati China dan pekerjaan yang telah Anda lakukan. Anda pemimpin besar,” kata Trump.

Trump menyebut pertemuan tersebut kemungkinan menjadi “KTT terbesar yang pernah ada”, seraya menekankan fokus pembicaraan pada perdagangan dan hubungan bisnis kedua negara.

Menurutnya, delegasi bisnis AS yang ikut dalam kunjungan sangat berharap dapat memperluas hubungan dagang dengan China.

“Mereka menantikan perdagangan dan melakukan bisnis, dan itu akan sepenuhnya timbal balik bagi kami,” ujarnya.

Konflik Timur Tengah, Taiwan, perdagangan, dan tarif menjadi agenda utama dalam pembicaraan kedua pemimpin.

Trump didampingi Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta sejumlah CEO perusahaan besar AS seperti Jensen Huang dari Nvidia dan Elon Musk dari Tesla.

Delegasi bisnis AS juga mencakup CEO Apple Tim Cook, Larry Fink dari BlackRock, Stephen Schwarzman dari Blackstone, Kelly Ortberg dari Boeing, Brian Sikes dari Cargill, Jane Fraser dari Citigroup, Larry Culp dari GE Aerospace, David Solomon dari Goldman Sachs, Sanjay Mehrotra dari Micron, dan Cristiano Amon dari Qualcomm.

Putra Trump, Eric Trump, dan istrinya Lara Trump turut mendampingi kunjungan tersebut.

Sementara itu, Ibu Negara AS Melania Trump tidak ikut dalam lawatan kali ini, berbeda dengan kunjungan tahun 2017.

Usai pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam, sejumlah pejabat dan eksekutif bisnis memberikan penilaian positif terhadap pembicaraan kedua pemimpin.

“Luar biasa,” kata Elon Musk ketika ditanya mengenai hasil pertemuan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai capaian pembicaraan, Musk menjawab: “Banyak hal baik.”

Tim Cook memberikan tanda damai dan jempol kepada wartawan, sementara Jensen Huang menyebut pertemuan berjalan sangat baik.

“Xi dan Presiden Trump luar biasa,” katanya.

Kunjungan Trump berlangsung di tengah konflik Timur Tengah yang dipicu serangan AS dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari, yang kemudian memicu serangan balasan terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta penutupan Selat Hormuz.

Meski gencatan senjata berkepanjangan kini berlaku, ketegangan geopolitik masih menjadi perhatian utama dunia internasional.

China terus menyerukan dialog di kawasan, sementara Washington menuduh Beijing mendukung kemampuan militer dan ekonomi Iran.