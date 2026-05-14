Wapres AS sebut pihaknya terus buat kemajuan dalam negosiasi dengan Iran

Wakil Presiden AS JD Vance menyebut negosiasi dengan Iran terus menunjukkan kemajuan

JD Vance sebut AS terus buat kemajuan dalam negosiasi dengan Iran Wakil Presiden AS JD Vance menyebut negosiasi dengan Iran terus menunjukkan kemajuan

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada Rabu mengatakan Washington terus mencatat kemajuan dalam negosiasi dengan Iran, sambil menegaskan garis merah Presiden Donald Trump bahwa Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Berbicara kepada wartawan, Vance mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Jared Kushner, Steve Witkoff, dan sejumlah mitra AS di dunia Arab terkait proses diplomatik yang sedang berlangsung.

“Saya pikir kami membuat kemajuan,” kata Vance saat ditanya apakah AS masih berkomunikasi dengan Iran setelah Trump menyebut respons Teheran terhadap proposal perdamaian Washington sebagai “sepenuhnya tidak dapat diterima”.

Menurut Vance, pertanyaan utama dalam negosiasi saat ini adalah apakah kemajuan yang dicapai cukup untuk memenuhi garis merah yang ditetapkan Trump.

“Garis merahnya sangat sederhana. Presiden harus merasa yakin bahwa kami telah menempatkan sejumlah perlindungan sehingga Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” ujarnya.

Vance mengatakan AS telah membuat kemajuan dalam pembicaraan di Pakistan dan perkembangan terbaru menunjukkan adanya kemajuan lebih lanjut.

“Saya pikir kami membuat beberapa kemajuan di Pakistan, tetapi sejak itu kami membuat lebih banyak kemajuan,” katanya.

Ia menambahkan Trump saat ini memilih jalur diplomasi sebagai pendekatan utama terhadap Iran.

“Presiden telah menempatkan kami pada jalur diplomatik untuk saat ini, dan itulah yang menjadi fokus saya,” ujar Vance.

Menanggapi pernyataan Trump yang mengatakan dirinya tidak memikirkan “situasi keuangan rakyat Amerika” saat bernegosiasi dengan Iran, Vance menyebut pernyataan tersebut telah disalahartikan.

“Saya setuju dengan presiden. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kami jelas terlibat dalam proses diplomatik yang sangat intensif dan serius untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” katanya.

Vance menegaskan tujuan utama pemerintahan AS adalah memberikan jaminan kepada rakyat Amerika bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan batas waktu.

Pada Minggu, Iran mengirimkan tanggapannya terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang melalui Pakistan, namun Trump menolaknya dan menyebut proposal itu “sepenuhnya tidak dapat diterima”.