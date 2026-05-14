Kelompok advokasi Muslim nilai sidang Kongres AS bermuatan politik

Kelompok Muslim AS menuduh Islamofobia dipakai untuk membungkam kritik terhadap kebijakan AS-Israel

Kelompok advokasi Muslim Amerika pada Rabu mengecam sidang dengar pendapat Kongres AS terkait “hoax syariah” yang dinilai digunakan untuk memberi panggung kepada tokoh-tokoh anti-Muslim.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) dalam pernyataannya menyebut sidang tersebut sebagai bagian dari kampanye politik yang menargetkan komunitas Muslim di Amerika Serikat.

“Setelah sidang pertama mengenai ‘tipuan syariah’ gagal menarik perhatian publik, kepemimpinan Kaukus Pemusnahan Muslim kini berusaha kembali dengan memberi panggung kepada saksi-saksi yang lebih radikal dan tidak terkendali,” demikian pernyataan CAIR.

CAIR menilai sidang itu merupakan bagian dari upaya politik yang menggunakan Muslim Amerika sebagai ancaman untuk kepentingan politik internal Partai Republik.

Kelompok Muslim AS itu juga menuduh kampanye tersebut dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian kalangan konservatif yang mulai mempertanyakan penggunaan Islamofobia untuk membungkam kritik Muslim Amerika terhadap dukungan tanpa syarat AS kepada Israel.

Menurut CAIR, langkah tersebut turut menormalisasi anggapan bahwa Muslim kurang layak mendapatkan perlindungan konstitusional dibanding warga Amerika lainnya.

Kaukus Sharia-Free America terdiri dari sekitar dua lusin anggota Partai Republik yang disebut berupaya membangkitkan ketakutan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “bahaya syariah” atau hukum Islam.

Kelompok tersebut dibentuk oleh anggota DPR AS Keith Self dan Chip Roy pada Desember 2025.

Mereka menyatakan kaukus itu bertujuan menyoroti “pentingnya isu ini bagi rakyat Amerika dan wakil yang mereka pilih.”

Sidang pada Rabu menghadirkan aktivis anti-Muslim Amy Mekelburg, mantan agen Patroli Perbatasan Ammon Blair, seorang siswa sekolah menengah, dan pakar kebebasan beragama Amanda Tyler.