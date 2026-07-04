Korban tewas gempa Venezuela bertambah jadi 2.645 orang

Pemerintah Venezuela mengumumkan jumlah korban tewas akibat dua gempa besar pada 24 Juni bertambah menjadi 2.645 orang

Pemerintah Venezuela perbarui data korban gempa, 2.645 orang meninggal Pemerintah Venezuela mengumumkan jumlah korban tewas akibat dua gempa besar pada 24 Juni bertambah menjadi 2.645 orang

Pemerintah Venezuela pada Jumat mengumumkan jumlah korban tewas akibat dua gempa yang melanda wilayah utara negara itu pada 24 Juni bertambah menjadi 2.645 orang.

Dalam pernyataannya, Kementerian Informasi Venezuela menyebut jumlah korban meninggal meningkat 50 orang dibandingkan data sebelumnya sehingga total korban tewas kini mencapai 2.645 orang.

Pemerintah juga melaporkan lebih dari 12.000 orang mengalami luka-luka akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang wilayah utara Venezuela, sementara sekitar 15.000 warga kehilangan tempat tinggal.

Dua gempa besar

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) sebelumnya melaporkan dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada 24 Juni dengan selang waktu 39 detik.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 26 Juni memperkirakan kerusakan fisik langsung akibat bencana tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar dolar AS.

Sebelumnya, pada 27 Juni dilaporkan jumlah korban tewas mencapai 2.295 orang, sementara lebih dari 68.000 orang dilaporkan hilang oleh keluarga mereka setelah bencana terjadi.

Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, sementara pihak berwenang mengkhawatirkan jumlah korban tewas maupun korban luka masih akan bertambah.