Wakil Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez menganugerahkan medali "Pahlawan Venezuela" kepada tim pencarian dan penyelamatan asing yang membantu penanganan gempa

Venezuela anugerahkan medali kepahlawanan kepada tim SAR Turkiye Wakil Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez menganugerahkan medali "Pahlawan Venezuela" kepada tim pencarian dan penyelamatan asing yang membantu penanganan gempa

Wakil Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez pada Jumat menganugerahkan medali kepahlawanan kepada tim pencarian dan penyelamatan asing yang bertugas membantu penanganan gempa bumi di negara tersebut.

Rodriguez mengunjungi Pelabuhan La Guaira, wilayah yang paling parah terdampak gempa, tempat berbagai tim SAR internasional bermarkas. Kunjungan itu turut dihadiri Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, dan Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez.

Dalam upacara tersebut, Rodriguez menyerahkan medali "Pahlawan Venezuela" kepada para pemimpin tim pencarian dan penyelamatan dari berbagai negara.

Penghargaan untuk tim SAR Turkiye

Rodriguez juga menganugerahkan medali kepahlawanan kepada Komandan Brigade Bantuan Kemanusiaan Angkatan Bersenjata Turkiye Brigadir Jenderal Mehmet Bahtiyar serta Wakil Kepala AFAD Provinsi Denizli Haluk Onay Erten.

Selain itu, enam anjing pelacak milik tim SAR Turkiye yang berperan penting dalam operasi pencarian korban di bawah reruntuhan turut menerima medali "Anjing Pahlawan Venezuela".

Rodriguez juga menyerahkan surat dan tanda penghargaan khusus untuk Turkiye kepada Duta Besar Turkiye untuk Venezuela Naci Aydan Karamanoglu.

Duta Besar Karamanoglu mengatakan Rodriguez memberikan medali kepada para pemimpin tim SAR, termasuk tim dari Turkiye, serta menitipkan surat ucapan terima kasih dan tanda penghargaan untuk Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Penghargaan itu akan kami sampaikan kepada Presiden kami melalui tim yang akan kembali ke Turkiye. Momen yang sangat membanggakan juga terjadi ketika anjing-anjing pelacak kami yang bertugas bersama tim penyelamat turut menerima medali atas jasa mereka," kata Karamanoglu.

Dia mengatakan Rodriguez secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Erdogan dan rakyat Turkiye atas bantuan yang diberikan sejak hari pertama bencana.

"Dia mengatakan Turkiye selalu berada di sisi Venezuela sejak saat-saat pertama gempa terjadi dan mereka sangat berterima kasih atas dukungan tersebut. Kami berharap Venezuela tidak lagi mengalami bencana seperti ini, tetapi dalam masa sulit ini kami akan selalu bersama rakyat Venezuela," ujarnya.

Medali "Pahlawan Venezuela" dibentuk secara khusus untuk diberikan kepada tim pencarian dan penyelamatan asing yang bertugas membantu penanganan gempa besar di Venezuela.