Prancis menyatakan KTT NATO di Ankara akan memprioritaskan keamanan Eropa, dukungan bagi Ukraina, dan penyelarasan kembali kerja sama antara Eropa dan Amerika Serikat

Prancis: KTT NATO di Ankara fokus pada keamanan Eropa dan Ukraina Prancis menyatakan KTT NATO di Ankara akan memprioritaskan keamanan Eropa, dukungan bagi Ukraina, dan penyelarasan kembali kerja sama antara Eropa dan Amerika Serikat

Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat mengatakan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pekan depan akan berfokus pada keamanan Eropa, dukungan bagi Ukraina, serta penyelarasan kembali upaya bersama antara Amerika Serikat dan Eropa.

Dalam pengarahan kepada media, Istana Elysee menyatakan tantangan utama dalam KTT tersebut adalah mendorong negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap keamanan mereka sendiri, mempertahankan dukungan bagi Ukraina, serta menyelaraskan kembali kerja sama antara Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut Istana Elysee, agenda tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang selama ini diusung Macron, yakni memperkuat otonomi strategis Eropa, meningkatkan pembagian beban pertahanan, melanjutkan dukungan terhadap Ukraina, serta membangun kembali keselarasan dengan Amerika Serikat melalui pembagian tanggung jawab yang lebih besar.

Pemerintah Prancis juga menyatakan KTT diperkirakan akan menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan sekitar 70 miliar euro atau sekitar 80 miliar dolar AS kepada Ukraina pada 2026, dengan tingkat dukungan yang serupa pada 2027. Namun, jumlah tersebut masih dapat mengalami penyesuaian.

Istana Elysee juga menekankan pentingnya NATO mengevaluasi risiko eskalasi dari Rusia, seraya menyatakan penilaian tersebut merupakan bagian dari misi utama aliansi.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemampuan Prancis untuk menggantikan pengurangan kontribusi Amerika Serikat dalam model kekuatan NATO, Istana Elysee menegaskan Prancis tidak akan menggantikan kemampuan militer AS.

Namun, Prancis menilai negara-negara Eropa perlu mempertimbangkan model kapabilitas baru bagi NATO.

Pertemuan Macron-Erdogan

Istana Elysee juga menyatakan Macron kemungkinan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di sela-sela KTT NATO.

Tanpa mengungkap rincian agenda, pihak Istana Elysee mengatakan kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai isu dalam hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintah Prancis juga mengingatkan bahwa pesan utama yang akan dibawa Macron ke KTT NATO adalah pentingnya negara-negara Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap keamanan dan masa depan mereka, melanjutkan dukungan kepada Ukraina, serta memperkuat keselarasan antara Amerika Serikat dan Eropa.