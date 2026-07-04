Trump: Iran sangat ingin berdamai, AS beri jeda perundingan sepekan

Trump mengklaim Teheran sangat ingin mencapai penyelesaian dengan Washington setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu

Trump: AS beri Iran 'libur seminggu' untuk pemakaman Ali Khamenei di tengah mandeknya perundingan Trump mengklaim Teheran sangat ingin mencapai penyelesaian dengan Washington setelah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat malam mengatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Washington. Dia menyatakan Amerika Serikat menghentikan sementara perundingan selama sepekan untuk memberi kesempatan pelaksanaan prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang telah dimulai secara resmi di Iran.

Berbicara di Mount Rushmore, South Dakota, dalam perayaan 250 tahun Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau America 250, Trump menyoroti kekuatan militer negaranya.

"Kami membangun militer yang paling kuat dan paling hebat. Kami memenangkan dua perang dunia," kata Trump, seraya mengklaim Perang Dingin telah menempatkan musuh-musuh Amerika "di kedalaman sejarah."

Menyinggung konflik-konflik terbaru, Trump mengatakan, "Kami mengalahkan Venezuela dalam satu hari, dan kami menghajar Iran habis-habisan. Mereka sangat ingin berdamai. Mereka benar-benar ingin mencapai penyelesaian. Kami memberi mereka libur seminggu untuk pemakaman karena kami baik."

Trump juga memuji peringatan 250 tahun kemerdekaan AS dan menyatakan negaranya merupakan republik tertua di dunia.

"Pada usia 250 tahun, Amerika adalah republik tertua di dunia. Kami adalah bangsa yang paling bebas di dunia. Kami memiliki konstitusi yang paling benar dan paling bertahan lama di dunia," ujarnya.

Dia juga mengklaim tidak ada negara yang memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan, mengakhiri kelaparan, menyembuhkan lebih banyak penyakit, atau mengangkat martabat manusia dibandingkan Amerika Serikat.

Soroti ancaman komunisme

Trump kemudian memperingatkan apa yang dia sebut sebagai kebangkitan kembali ancaman ideologi komunisme di dalam negeri.

"Sekarang ada kebangkitan ancaman komunisme di negara kita, termasuk dari para pendatang baru yang memeluk gagasan yang sepenuhnya bertentangan dengan cara hidup dan keberhasilan besar kita," katanya.

Menurut Trump, komunisme merupakan ancaman mematikan bagi kebebasan Amerika.

"Komunisme adalah ancaman terbesar bagi negara kita, bahkan dibandingkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, Pearl Harbor, maupun serangan 11 September," ujarnya.

Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan pernah menjadi negara komunis.

Dia juga menyinggung politik domestik dengan mengatakan Partai Republik hanya akan kalah dalam pemilu paruh waktu jika membiarkan dirinya kalah. Menurut dia, penghapusan aturan filibuster dan pengesahan Save America Act akan membuat Partai Republik "tidak akan kalah dalam pemilu selama 100 tahun."