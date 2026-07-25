Otoritas Umum Transportasi Arab Saudi menyebut serangan terhadap kapal-kapal komersial sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan norma yang melindungi pelayaran serta keselamatan awak kapal

Kapal Saudi tetap berlayar meski diserang di Laut Merah Otoritas Umum Transportasi Arab Saudi menyebut serangan terhadap kapal-kapal komersial sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan norma yang melindungi pelayaran serta keselamatan awak kapal

Sebuah kapal komersial milik Arab Saudi mengalami kerusakan ringan akibat serangan saat melintasi Laut Merah pada Jumat.

Meski demikian, kapal tersebut tetap melanjutkan pelayaran setelah otoritas memastikan kondisi kapal dan seluruh awaknya dalam keadaan aman.

Kantor Berita Arab Saudi (SPA), mengutip juru bicara Otoritas Umum Transportasi Arab Saudi, melaporkan kapal milik Saudi, NCC MASA, menjadi sasaran serangan saat berlayar di Laut Merah.

Juru bicara tersebut mengatakan kapal hanya mengalami kerusakan ringan pada lambung sehingga tetap dapat melanjutkan pelayaran menuju tujuan setelah keselamatan kapal dan awaknya dipastikan.

Ia menegaskan serangan yang terus menyasar kapal-kapal niaga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional serta norma-norma yang melindungi pelayaran komersial dan para awak kapal.

Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal NCC MASA.