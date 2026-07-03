Iran gelar upacara kenegaraan untuk mantan pemimpin Ali Khamenei di Teheran

Iran menggelar upacara kenegaraan bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang tewas dalam serangan AS dan Israel pada 28 Februari

Iran beri penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei lewat upacara kenegaraan Iran menggelar upacara kenegaraan bagi mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang tewas dalam serangan AS dan Israel pada 28 Februari

Iran menggelar upacara kenegaraan bagi mantan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Upacara yang berlangsung di Ibu Kota Teheran dihadiri para pejabat Iran, perwakilan dari puluhan negara, serta ribuan warga yang memberikan penghormatan terakhir.

Upacara kenegaraan digelar di Masjid Imam Khomeini Mosalla, Teheran, dan dihadiri para pejabat tinggi Iran, masyarakat, serta delegasi dari berbagai negara.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

Turkiye diwakili oleh Wakil Presiden Cevdet Yilmaz dalam upacara tersebut.

Sekitar 100 negara diperkirakan mengirimkan perwakilan dalam upacara kenegaraan tersebut, mulai dari kepala pemerintahan, ketua parlemen, menteri luar negeri, hingga utusan khusus pemerintah masing-masing.