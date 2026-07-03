Menlu Turkiye Hakan Fidan menyebut hubungan Ankara dan Washington memasuki fase baru dengan komitmen bersama untuk mengakhiri sanksi CAATSA

Menlu Fidan: Erdogan dan Trump sepakat dorong pencabutan sanksi CAATSA terhadap Turkiye Menlu Turkiye Hakan Fidan menyebut hubungan Ankara dan Washington memasuki fase baru dengan komitmen bersama untuk mengakhiri sanksi CAATSA

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki tekad kuat untuk mencabut sanksi terhadap Turkiye berdasarkan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), sambil menegaskan kedua pihak tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam wawancara dengan CNN Turk, Fidan mengatakan kedua pemimpin telah menyampaikan tekad tersebut saat bertemu di Gedung Putih pada September tahun lalu dan menginstruksikan para anggota kabinet masing-masing untuk mencari solusi atas masalah itu.

"Ada tekad yang kuat dari presiden kami dan Presiden Trump untuk mencabut sanksi tersebut," kata Fidan.

“Ketika kedua pemimpin bertemu di Washington pada September tahun lalu, mereka menyatakan kemauan politik mereka mengenai isu ini, dan kami sebagai menteri kabinet diminta untuk menyelesaikannya. Menteri Pertahanan dan saya bekerja secara intensif untuk itu.”

Menurut dia, sanksi CAATSA saat ini menjadi satu-satunya hambatan institusional permanen dalam hubungan Turkiye-AS.

"Keputusan tertentu terkait Turkiye memang sesekali diambil, tetapi secara institusional satu-satunya persoalan negatif yang bersifat permanen saat ini adalah sanksi CAATSA," ujarnya.

Fidan menambahkan banyak sanksi yang sebelumnya diberlakukan negara-negara lain terhadap Turkiye telah dicabut dalam tiga hingga empat tahun terakhir karena sebagian besar bersifat administratif, bukan hukum.

Dia mengatakan pembatasan yang diterapkan sejumlah sekutu NATO secara bertahap dihapus melalui diplomasi yang berkelanjutan, dengan Kanada menjadi salah satu contoh terbaru.

"Banyak negara, termasuk Kanada, kini telah mencabut pembatasan tersebut. Sekarang kami melihat bagaimana meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi segera dicabut, Fidan mengatakan prosesnya terus berjalan.

"Ada sejumlah langkah yang harus diambil. Pekerjaan ke arah itu sedang berlangsung, dan masyarakat akan melihat hasilnya ketika proses tersebut selesai," ujarnya.

Dia menambahkan kemajuan kemungkinan dapat terlihat dalam waktu dekat, tetapi mengingatkan bahwa keputusan administratif dan proses di Kongres AS tidak selalu berjalan secara bersamaan.

"Tidak ada masalah dari sisi kemauan politik pemerintahan. Pertanyaannya adalah bagaimana proses di Kongres AS akan berjalan," katanya.

KTT NATO pekan depan dan hubungan Trump-Erdogan

Fidan juga menyambut konfirmasi kehadiran Trump pada KTT NATO di Ankara pekan depan dan menyebutnya sebagai kabar positif bagi aliansi.

"Hal itu sendiri merupakan kabar penting dan positif bagi komunitas NATO," ujarnya.

“Juga disampaikan bahwa Presiden Trump hadir karena Presiden Erdogan yang mengundangnya. Jika Presiden Erdogan bukan pihak yang mengundang, dia tidak akan hadir. Kini hal itu telah menjadi persamaan strategis yang sangat penting.”

Di tengah konflik global, perubahan aliansi, dan tantangan geopolitik saat ini, Fidan mengatakan posisi internasional Erdogan semakin penting.

"Visi kepemimpinan global presiden kami selama bertahun-tahun, jaringan hubungan yang dibangunnya, kepercayaan yang berhasil dia ciptakan, prestise yang dimilikinya di mata dunia, serta posisi Turkiye saat ini merupakan hal yang sangat penting," katanya.

Menurut dia, pemerintahan Trump tengah meninjau kembali aliansi global sebagai bagian dari perubahan strategi yang lebih luas, khususnya dalam menghadapi persaingan dengan China, sehingga membuka peluang baru untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara seperti Turkiye.

‘Israel adalah masalah dunia’

Fidan mengatakan Israel telah menjadi "masalah dunia" dan menilai kebijakan negara tersebut telah menjadi beban yang tidak lagi dapat ditanggung umat manusia. Dia menegaskan persoalan Israel harus dipandang sebagai masalah global, bukan semata-mata masalah Turkiye.

"Masalah Israel bukan hanya masalah kami. Israel adalah masalah dunia. Dan inilah cara persoalan ini harus dipahami," kata Fidan.

“Israel bukan hanya masalah Turkiye. Bukan pula hanya persoalan presiden kami. Memang presiden kami secara terbuka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel adalah salah. Itu persoalan yang berbeda.”

Dia mengatakan banyak pihak di berbagai belahan dunia sebenarnya memahami persoalan tersebut meski tidak selalu berani mengungkapkannya secara terbuka.

“Semua orang mengetahuinya, semua orang merasakannya. Mereka membicarakannya di balik pintu tertutup. Sesekali mereka juga mengatakannya di depan publik. Tetapi ini adalah persoalan bersama seluruh umat manusia.”

Dia menilai kebijakan dan pendekatan Israel saat ini telah menjadi beban yang tidak lagi dapat ditanggung.

“Dengan kebijakan dan pola pikir seperti ini, umat manusia tidak bisa lagi memikul beban tersebut. Hati nurani manusia tidak mampu menerimanya. Sistem politik tidak mampu menanggungnya. Sistem ekonomi juga tidak mampu menanggungnya.”

Fidan menambahkan tidak ada lagi kerangka yang mampu mempertahankan kebijakan seperti itu.

Perubahan kebijakan Suriah hilangkan sengketa utama

Mengenai aspek lain hubungan bilateral, Fidan mengatakan kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat terus berkembang meski sesekali diwarnai ketegangan politik.

Dia menilai salah satu sumber utama perselisihan antara kedua negara berasal dari kebijakan AS di Suriah pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama lebih dari satu dekade lalu.

"Perubahan kebijakan AS di Suriah yang dimulai pada masa pemerintahan Obama bergeser dari memerangi rezim Assad menjadi memerangi Daesh (ISIS) dengan mendukung YPG (kelompok teroris), sehingga menciptakan kebijakan yang mengancam keamanan nasional Turkiye," kata Fidan.

“Pada masa pemerintahan kedua Presiden Trump yang dimulai tahun lalu, kebijakan tersebut secara resmi ditinggalkan.”

Menurut dia, langkah itu menghilangkan salah satu sumber terbesar gesekan antara kedua negara.

Fidan menambahkan tujuan strategis Turkiye sebagian besar sejalan dengan kebijakan Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina serta menstabilkan Suriah dan Irak.

"Perdamaian di Lebanon juga penting. Dalam rencana perdamaian Gaza, kami dapat bekerja sama sampai batas tertentu, khususnya untuk menghentikan perang. Ketika hubungan Turkiye-AS kuat dalam isu-isu tertentu, hal itu memberikan dampak positif terhadap stabilitas kawasan," ujarnya.

Kerja sama pertahanan dan program F-35

Pekan lalu, ketika ditanya wartawan mengenai permintaan Turkiye untuk memperoleh jet tempur F-35 dan mesin pesawat tempur serta apakah dia akan membawa "hadiah besar" saat menghadiri KTT NATO di Turkiye, Trump mengatakan kemungkinan akan mengambil langkah yang membuat Turkiye “sangat senang.”

Menanggapi hal itu, Fidan enggan berspekulasi apakah Trump mengisyaratkan persetujuan AS terhadap permintaan mesin jet untuk pesawat tempur KAAN yang dikembangkan Turkiye.

"Saya tidak ingin berbicara atas nama Amerika Serikat mengenai apa yang mungkin akan diumumkan Presiden Trump," katanya.

Dia mengatakan Ankara selama ini menjalankan upaya menyeluruh untuk menghapus berbagai pembatasan yang memengaruhi kerja sama pertahanan bilateral.

“Kami bekerja secara serius untuk menghapus sanksi terhadap Turkiye secara umum. CAATSA memiliki dimensi hukumnya sendiri, tetapi kami juga menjalankan upaya yang sangat sistematis untuk menghapus sanksi di bidang lainnya.”

"Kami mulai melihat hasil dari upaya tersebut, termasuk perkembangan dalam kasus Halkbank dan dihapuskannya berbagai hambatan terhadap permintaan Turkiye lainnya, sehingga hubungan menjadi lebih rasional," katanya, merujuk pada kasus pengadilan yang berakhir tanpa sanksi administratif maupun yudisial.

Fidan menilai tidak ada alasan rasional untuk membatasi penjualan persenjataan kepada Turkiye, sementara Washington tetap menjual senjata dalam jumlah besar kepada negara-negara non-anggota NATO yang memiliki kepentingan strategis lebih sedikit dengan AS.

"Tidak ada pandangan dalam pemerintahan Trump yang dapat menjelaskan mengapa negara-negara yang bukan anggota NATO dan tidak memiliki kepentingan bersama sebanyak Turkiye dengan AS dapat membeli senjata dan amunisi dalam jumlah besar, sementara Turkiye tidak dapat melakukannya," ujarnya.

Dia menambahkan sikap politik terhadap Turkiye selama bertahun-tahun turut memengaruhi lahirnya kebijakan tersebut.

"Tidak ada persoalan antara Turkiye dan AS yang mengharuskan hubungan bilateral menjadi buruk," kata Fidan.

Meski mengakui masih ada perbedaan pandangan mengenai sejumlah isu regional, dia menegaskan kedua pihak tetap dapat membahasnya.

"Ketika terdapat ruang kerja sama yang begitu luas dan menguntungkan kedua pihak, tidak masuk akal jika hubungan tersebut dikorbankan karena politik identitas atau perbedaan ideologi," tambahnya.

Kembali ke program F-35 memerlukan keputusan terpisah

Mengenai kemungkinan Turkiye kembali ke program jet tempur F-35, Fidan mengatakan persoalan itu harus dilihat dalam dua bagian yang berbeda.

“Kita perlu membedakannya. Pencabutan larangan penjualan F-35, penerimaan pesawat yang sudah kami beli, dan pembelian pesawat tambahan jika kami menginginkannya merupakan satu persoalan.”

"Kembali menjadi salah satu mitra produksi program tersebut merupakan persoalan yang berbeda," katanya.

Fidan mengatakan pencabutan larangan penjualan akan lebih mudah dilakukan karena hanya memerlukan keputusan administratif.

"Saya kira hal itu bisa terjadi setelah sanksi CAATSA dicabut," ujarnya.

Namun, dia menegaskan pemulihan status Turkiye sebagai mitra produksi memerlukan keputusan baru dari konsorsium multinasional F-35 yang sebelumnya memutuskan menangguhkan keikutsertaan Turkiye.

Pada 2019, Turkiye dikeluarkan dari program F-35 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. AS beralasan sistem tersebut dapat membahayakan jet tempur F-35.

Turkiye berulang kali menegaskan tidak ada konflik antara kedua sistem tersebut dan pernah mengusulkan pembentukan komisi untuk mengkajinya. Ankara juga menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam program F-35 dan menilai penangguhan keikutsertaannya bertentangan dengan aturan.

Ankara menegaskan bahwa pengiriman jet tempur yang telah dibayarnya tidak hanya akan memperkuat Turkiye, tetapi juga memperkuat NATO yang sama-sama diikuti Turkiye dan AS.

Fidan juga mengungkapkan bahwa Turkiye, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan kini membangun mekanisme kerja sama empat negara untuk memperkuat stabilitas kawasan dan mengoordinasikan respons terhadap berbagai tantangan bersama.

Dia mengatakan kelompok tersebut telah menggelar empat kali pertemuan dan berpotensi berkembang menjadi platform yang lebih strategis seiring perubahan dinamika kawasan.