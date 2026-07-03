WHO puji kesiapsiagaan gempa Turkiye sebagai teladan bagi dunia

Direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge menyebut kesiapsiagaan Turkiye menghadapi gempa sebagai contoh bagi penguatan keamanan kesehatan global

WHO: Kesiapsiagaan Turkiye sebelum gempa jadi model keamanan kesehatan global Direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge menyebut kesiapsiagaan Turkiye menghadapi gempa sebagai contoh bagi penguatan keamanan kesehatan global

Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Eropa Hans Kluge memuji kesiapsiagaan Turkiye dalam menghadapi gempa bumi sebagai contoh bagi penguatan ketahanan sistem kesehatan global. Dia mengatakan respons Turkiye terhadap gempa besar 6 Februari 2023 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum bencana terjadi.

Kluge menyampaikan hal itu dalam Konferensi Tingkat Menteri WHO bertajuk "Melindungi Kesehatan dalam Gempa Bumi: Memperkuat Keamanan Kesehatan melalui Manajemen Darurat Gempa Bumi" yang diselenggarakan bersama Kementerian Kesehatan Turkiye di Hotel Hilton Istanbul Bomonti. Konferensi tersebut dihadiri para menteri kesehatan, wakil menteri, dan pakar dari lebih dari 40 negara.

Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Venezuela yang terdampak gempa bumi serta mengapresiasi langkah cepat Turkiye mengirimkan tim medis darurat ke negara tersebut.

"Saya juga ingin bergabung dengan menteri kesehatan Turkiye untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak di Venezuela serta berterima kasih kepada Turkiye yang segera mengirimkan tim medis darurat. Ini merupakan bukti nyata bagaimana negara ini berbagi pengalamannya dengan dunia," kata Kluge.

Dia mengenang kunjungannya ke Hatay dan Gaziantep beberapa hari setelah gempa 6 Februari 2023. Menurutnya, dia melihat langsung tempat penampungan sementara, berbicara dengan para penyintas, serta menyaksikan tim medis darurat yang termasuk paling siap yang pernah dia temui.

"Mereka adalah tim dengan perlengkapan terbaik yang pernah saya lihat, merawat orang-orang yang kehilangan segalanya. Saya tidak akan pernah melupakan itu," ujarnya.

Kesiapsiagaan sebelum bencana

Kluge mengatakan gempa bumi pada Februari 2023 memberikan pelajaran penting, termasuk bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga dapat terdampak ketika bencana terjadi.

"Namun, bencana itu juga menunjukkan kepada kita seperti apa kesiapsiagaan yang sesungguhnya," katanya.

Dia mengatakan tim penyelamat di Turkiye mampu menjangkau para korban hanya dalam hitungan jam, sementara lebih dari 50.000 pasien segera dievakuasi ke tempat yang aman menggunakan helikopter.

"Kapasitas itu dibangun jauh sebelumnya. Itulah yang disebut kesiapsiagaan," katanya.

"Kesiapsiagaan tidak bisa menunggu sampai bencana terjadi," tambahnya.

Menurut Kluge, berbagai penelitian menunjukkan membangun rumah sakit yang tahan gempa hanya menambah biaya sekitar 1 hingga 4 persen, tetapi manfaat ekonominya bisa lebih dari empat kali lipat sehingga menjadi investasi yang sangat cerdas.

Deklarasi Istanbul

Kluge mengatakan konferensi di Istanbul dihadiri para menteri kesehatan, wakil menteri, dan pakar dari lebih dari 40 negara yang berasal dari empat kawasan WHO, yakni Afrika, Mediterania Timur, Pasifik Barat, dan Eropa.

Dia menyebut Deklarasi Istanbul yang akan dihasilkan dari konferensi tersebut sebagai deklarasi terkuat sepanjang sejarah di bidang kesiapsiagaan kesehatan menghadapi gempa bumi.

"Deklarasi Istanbul akan menjadi deklarasi terkuat dalam sejarah di bidang ini karena disusun tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga melalui konsultasi dengan para menteri dan pakar yang memiliki pengalaman langsung," katanya.

Dia menegaskan bahwa meskipun gempa bumi tidak dapat dicegah ataupun diprediksi secara tepat, setiap negara dapat memutuskan apakah sistem kesehatannya siap menghadapi bencana.

"Turkiye selalu berbagi pengalamannya secara terbuka agar negara lain dapat belajar," ujarnya.

Apresiasi terhadap solidaritas Turkiye

Kluge mengatakan solidaritas menjadi salah satu hasil terpenting dari konferensi tersebut.

"Solidaritas bukan hanya hal yang benar secara moral, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis. Di dunia yang saling terhubung saat ini, memperkuat kesiapsiagaan di satu negara berarti memperkuat keamanan seluruh negara," katanya.

Dia menilai Turkiye merupakan lokasi yang tepat untuk penyelenggaraan konferensi WHO karena selama ini secara konsisten menunjukkan solidaritas internasional.

Menurut Kluge, saat pandemi Covid-19 banyak negara menahan pasokan vaksin untuk kepentingan sendiri, namun Turkiye selalu bersedia berbagi vaksin ketika diminta WHO.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Turkiye atas dukungannya dalam evakuasi medis anak-anak dari Gaza. Menurutnya, dia secara pribadi menyerahkan penghargaan pertama dan satu-satunya dari WHO kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai bentuk pengakuan atas peran Turkiye dalam mengevakuasi anak-anak yang mengalami luka berat dan sakit kritis dari Gaza.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Turkiye, Presiden Erdogan, dan Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu yang selalu bekerja sama dengan WHO untuk membantu masyarakat yang tertinggal di berbagai belahan dunia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Turkiye Kemal Memisoglu mengatakan Turkiye memandang berbagi pengalaman dalam penanggulangan bencana kepada negara-negara yang membutuhkan sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

"Keselamatan dan kesehatan merupakan nilai universal yang melampaui batas negara," katanya.

Dia menegaskan Turkiye akan terus mendukung negara-negara yang menghadapi bencana dengan membagikan sumber daya manusia yang berkualitas serta kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.