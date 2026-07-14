Al menos cinco explosiones en la zona occidental de la ciudad portuaria en el sur de Irán.

Nuevas explosiones en la ciudad iraní de Bandar Abbas Al menos cinco explosiones en la zona occidental de la ciudad portuaria en el sur de Irán.

Según la emisora estatal IRIB, este martes se escucharon nuevas explosiones al oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán.

La emisora indicó que momentos antes se habían escuchado cinco explosiones en la zona occidental de Bandar Abbas.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó a primera hora del martes que se habían escuchado explosiones en la ciudad, mientras que se reportaron seis explosiones en la isla de Kish y otras en la isla de Qeshm.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que había completado su última oleada de ataques contra Irán, dirigidos a objetivos militares en todo el país, incluyendo Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

Estos incidentes se produjeron en medio de una creciente tensión de seguridad en torno al estrecho de Ormuz tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio que incluía un alto el fuego negociado por Qatar y Pakistán como paso previo a un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio que el alto el fuego "ha terminado" tras la reanudación de las hostilidades.

*Traducido por Daniel Gallego.