Apple señaló que una investigación había identificado contenido en Telegram que infringía las normas de la compañía que prohíben el material de abuso sexual infantil.

Apple retira temporalmente Telegram de la App Store por presunto abuso sexual infantil Apple señaló que una investigación había identificado contenido en Telegram que infringía las normas de la compañía que prohíben el material de abuso sexual infantil.

Apple retiró temporalmente la aplicación de mensajería Telegram de la App Store por infringir las normas de la compañía sobre material de abuso sexual infantil.

Telegram fue retirada de las tiendas de aplicaciones para iPhone y iPad el lunes por la noche.

En un comunicado a algunos medios estadounidenses, Apple señaló que una investigación había identificado contenido en Telegram que infringía las normas de la compañía que prohíben el material de abuso sexual infantil.

Apple informó que la aplicación fue reinstaurada en la App Store después de que Telegram eliminara rápidamente el contenido en cuestión y bloqueara al usuario que lo compartió.

En una publicación en la plataforma de redes sociales operada por la empresa estadounidense X sobre este hecho, Telegram declaró: "Los rumores sobre mi desaparición son muy exagerados".

Rusia había incluido al fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, en su lista de terroristas y extremistas el 30 de junio.

La Oficina del Comisionado de Seguridad en Internet de Australia también presentó una demanda contra la plataforma de mensajería Telegram por no eliminar de su plataforma contenido vinculado al terrorismo.

*Traducido por Daniel Gallego.