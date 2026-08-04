Las municiones se encontraron en Le Porge, una localidad gravemente afectada por el incendio que lleva activo en Gironda desde el 22 de julio.

Descubiertos unos 400 proyectiles de la Segunda Guerra Mundial tras los incendios forestales en Francia Las municiones se encontraron en Le Porge, una localidad gravemente afectada por el incendio que lleva activo en Gironda desde el 22 de julio.

Se han descubierto alrededor de 400 proyectiles y otras municiones de la Segunda Guerra Mundial tras los incendios forestales que asolaron el departamento de Gironda, en el suroeste de Francia.

Las municiones se encontraron en Le Porge, una localidad gravemente afectada por el incendio que lleva activo en Gironda desde el 22 de julio, según informó este martes el diario belga Le Soir.

Más de 180 viviendas quedaron destruidas en la localidad.

Los equipos de desactivación de explosivos trabajaron en la zona durante varios días, lo que permitió a todos los residentes regresar a sus hogares el lunes.

Inicialmente se creyó que las explosiones oídas durante el incendio provenían de bombonas de gas, pero las autoridades indicaron posteriormente que algunas podrían haber sido causadas por proyectiles de artillería expuestos a altas temperaturas.

«Con el paso del tiempo, los proyectiles se vuelven más frágiles, y también con el calor», declaró el comandante Thomas Mimiague, jefe del centro de desactivación de explosivos de Burdeos.

Los equipos se centraron inicialmente en recoger las municiones que se encontraban en la superficie para que los residentes pudieran regresar lo antes posible, mientras que los proyectiles que se cree que permanecen bajo tierra se gestionarán posteriormente.

Entre las municiones recuperadas se encuentran armas alemanas y francesas, principalmente proyectiles de mortero, así como varios proyectiles de tanque de alto explosivo.

“Este no es un depósito oficial; desconocemos el motivo de su presencia aquí. Creemos que han sido abandonados”, declaró Mimiague.

Las autoridades indicaron que los proyectiles recuperados serían transportados a una instalación militar para su destrucción.

*Traducido por Daniel Gallego.