Esta medida se produce en medio de la escalada de restricciones israelíes en el lugar sagrado.

Israel cierra el complejo de la Mezquita de Al-Aqsa con el pretexto de realizar maniobras militares Esta medida se produce en medio de la escalada de restricciones israelíes en el lugar sagrado.

El Ejército israelí cerró este martes las puertas del complejo de la Mezquita de Al-Aqsa en la Jerusalén Este ocupada con el pretexto de realizar maniobras militares, según informó la agencia de noticias palestina Wafa.

Citando fuentes locales, la agencia informó que las fuerzas israelíes cerraron todos los accesos a la mezquita mientras se llevaban a cabo ejercicios militares.

Las autoridades israelíes no se pronunciaron de inmediato sobre el cierre.

Esta medida se produce en medio de la escalada de restricciones israelíes en el lugar sagrado.

Los palestinos afirman que Israel está intensificando sus esfuerzos para judaizar Jerusalén Este ocupada, incluida la Mezquita de Al-Aqsa, y borrar su identidad árabe e islámica.

Los palestinos consideran Jerusalén Este como la capital de su futuro Estado, en consonancia con las resoluciones internacionales que no reconocen la ocupación israelí de la ciudad en 1967 ni su posterior anexión en 1980.

*Traducido por Daniel Gallego.