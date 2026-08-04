Las autoridades indicaron que dos de los fallecimientos ocurrieron el domingo y uno el lunes, mientras las temperaturas récord siguen afectando al país.

Al menos 16 muertos por la ola de calor que afecta Corea del Sur Las autoridades indicaron que dos de los fallecimientos ocurrieron el domingo y uno el lunes, mientras las temperaturas récord siguen afectando al país.

La prolongada ola de calor que azota Corea del Sur ha dejado 16 muertos y más de 2.000 casos de enfermedades relacionadas con el calor en lo que va del año, según informó KBS World este martes.

Las autoridades indicaron que dos de los fallecimientos ocurrieron el domingo y uno el lunes, mientras las temperaturas récord siguen afectando al país.

El presidente Lee Jae Myung instó a las autoridades a priorizar la protección de la vida, ampliar el apoyo a los grupos vulnerables y garantizar condiciones de trabajo seguras para los trabajadores, tanto en interiores como en exteriores.

También solicitó medidas más rápidas para paliar la sequía y una reestructuración del sistema de respuesta ante desastres de Corea del Sur para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes.

Mientras tanto, la capital de Corea del Sur emitió el martes su primera alerta por ola de calor severa, con temperaturas que se pronosticaban alcanzar los 38 °C.

La Administración Meteorológica de Corea informó que la alerta se extendió a 11 distritos de Seúl, incluidos Gangnam, Songpa, Gangseo y Gwanak, según la agencia de noticias Yonhap.

La alerta, implementada en junio como parte del sistema revisado de avisos por calor del país, se activa cuando la temperatura percibida alcanza al menos 38 °C o las máximas diarias superan los 39 °C.

El calor prolongado ha incrementado los riesgos para la salud en toda la ciudad. Datos del gobierno mostraron que el lunes se reportaron 18 casos de enfermedades relacionadas con el calor, elevando el total de Seúl desde mediados de mayo a 185, incluyendo dos fallecimientos.

En respuesta, el Gobierno Metropolitano de Seúl anunció medidas de emergencia, como el riego de calles para reducir la temperatura del suelo y la ampliación de la protección para los residentes vulnerables, en particular aquellos que viven en viviendas precarias.

Alrededor de 4.000 instalaciones, incluyendo centros comunitarios, centros para personas mayores y centros de asistencia social, han sido designadas como refugios para refrescarse.

El Ministerio del Interior también envió alertas de emergencia por mensaje de texto instando a los residentes a evitar actividades innecesarias al aire libre, mantenerse hidratados, descansar en lugares frescos y estar pendientes de sus familiares ante la persistencia del calor extremo.

*Traducido por Daniel Gallego.