Funcionarios rumanos indicaron que el dron marítimo era similar a los utilizados en la guerra de Ucrania.

Explota un dron naval en el puerto de la ciudad rumana de Constanza Funcionarios rumanos indicaron que el dron marítimo era similar a los utilizados en la guerra de Ucrania.

Un dron naval explotó este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, mientras las autoridades inspeccionaban el dispositivo tras su llegada a tierra, según informaron medios locales.

El Servicio de Inteligencia rumano, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa Nacional habían asegurado y aislado la zona, y los especialistas estaban evaluando el objeto e intentando neutralizarlo cuando se produjo la explosión, según Antena 3 CNN.

No se reportaron víctimas de inmediato.

Las autoridades evacuaron la zona circundante como medida de precaución e iniciaron una investigación sobre el incidente.

Funcionarios rumanos indicaron que el dron marítimo era similar a los utilizados en la guerra de Ucrania. Asimismo, recalcaron que el dispositivo no formaba parte del equipamiento militar rumano ni había participado en ejercicios recientes organizados por el Ministerio de Defensa.

Según los informes, el dron había sido recuperado del mar y transportado al puerto antes de detonar durante el proceso de inspección. Las autoridades rumanas aún no han revelado el origen del dron ni cómo llegó a las costas del país.

*Traducido por Daniel Gallego.