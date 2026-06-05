La demanda busca una sentencia judicial que confirme la ilegalidad de la conducta en cuestión, la recuperación del control de Wingtech sobre sus activos clave y una indemnización por daños y perjuicios.

La china Wingtech demanda a la holandesa Nexperia para recuperar el control de sus activos clave La demanda busca una sentencia judicial que confirme la ilegalidad de la conducta en cuestión, la recuperación del control de Wingtech sobre sus activos clave y una indemnización por daños y perjuicios.

La empresa china de semiconductores Wingtech Technology ha presentado una demanda contra Nexperia Netherlands para recuperar el control de sus activos clave en medio de una creciente disputa sobre la gobernanza del fabricante de chips neerlandés, según informó Nexperia China en un comunicado este viernes.

La demanda se presentó ante el Tribunal Popular Intermedio de Dongguan, en la provincia sureña china de Guangdong, y ha sido admitida a trámite, según el comunicado de Nexperia China. Wingtech, la empresa matriz de Nexperia, inició la acción legal en respuesta a lo que describió como una injerencia indebida por parte de Nexperia Netherlands.

La demanda busca una sentencia judicial que confirme la ilegalidad de la conducta en cuestión, la recuperación del control de Wingtech sobre sus activos clave y una indemnización por daños y perjuicios.

Nexperia China indicó que Wingtech presentó la demanda amparándose en la Ley de Sanciones Extranjeras de China, describiéndola como una contramedida contra las restricciones impuestas en el extranjero a través de los cauces legales chinos.

El anuncio supone un nuevo paso en la disputa entre Wingtech y las operaciones neerlandesas de Nexperia, centrada en el control corporativo, los derechos de los accionistas y la estructura de gobierno de la empresa de semiconductores.

Nexperia, con sede en Nijmegen, Países Bajos, produce semiconductores utilizados en la industria automotriz, la electrónica de consumo y aplicaciones industriales. Fue adquirida por Wingtech Technology en 2019.

La disputa se intensificó después de que las autoridades neerlandesas intervinieran en las operaciones de Nexperia a finales de 2025, alegando problemas de gobernanza y riesgos para la seguridad económica de los Países Bajos y Europa.

Posteriormente, el gobierno neerlandés suspendió su orden administrativa tras conversaciones con China, pero la disputa continuó debido a que las medidas judiciales que afectaban al gobierno y al control accionarial de Nexperia seguían vigentes.

Wingtech ha argumentado reiteradamente que la recuperación de su control legal y la plena titularidad de sus derechos como accionista es la condición fundamental para resolver el problema de Nexperia.

El caso ha atraído la atención de los sectores automovilístico y de semiconductores a nivel mundial, dado que los componentes de Nexperia se utilizan ampliamente en las cadenas de suministro de Europa y Asia.

*Traducido por Daniel Gallego.