Ukrajinskog predsjednika na aerodromu dočekali turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy i drugi zvaničnici

Zelenski doputovao u Ankaru na NATO samit Ukrajinskog predsjednika na aerodromu dočekali turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy i drugi zvaničnici

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u utorak u Ankaru kako bi učestvovao na 36. samitu NATO-a.

Avion s ukrajinskim predsjednikom sletio je na aerodrom Esenboga, gdje su ga dočekali turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy i drugi zvaničnici.

Samit NATO-a traje do srijede, a lideri država članica razgovarat će o povećanju ulaganja u odbranu, nastavku vojne podrške Ukrajini i naporima za jačanje odbrambene industrijske baze Saveza.