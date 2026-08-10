Sedam jezera skrivenih u planinama Uludag u Turskoj Lednici oblikovali jezera koja čuvaju tragove geoloških procesa starih milionima godina

Visoko u planinama Uludag, iznad sjeverozapadnog turskog grada Burse, smjestilo se sedam alpskih jezera koja čuvaju tragove geoloških procesa dugih milionima godina.

Područje poznato kao Regija jezera nalazi se u blizini vrha Uludaga, planine koja doseže više od 2.500 metara nadmorske visine i predstavlja jedno od poznatijih turskih odredišta za zimske sportove i boravak u prirodi.

Jezera Aynali, Karagol, Buzlu, Kilimli, Heybeli, Kovukdere i Cayirlidere oblikovali su lednici, a vodu dobijaju od snijega, padavina te površinskih i podzemnih voda.

Geolog Mehmet Yildiz ističe da bi ovo područje trebalo smatrati dijelom geološke baštine Turske, jer prirodne formacije na Uludagu pružaju vrijedan uvid u razvoj Zemljine geologije.

Za razliku od vulkanskih jezera, jezera na Uludagu nastala su djelovanjem lednika, koji su tokom dugih geoloških perioda oblikovali stijene i stvarali prirodne bazene u kojima se zadržavala voda.

Nivoi vode u jezerima ove godine veći su nego prethodnih godina, što stručnjaci pripisuju obilnim snježnim padavinama tokom zime i proljetnim kišama.

Sedam jezera danas privlače planinare, alpiniste i ljubitelje prirode, ali za geologe predstavljaju i svojevrsni prirodni zapis o prošlosti planine dugoj milionima godina.